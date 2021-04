Blandt parcelhuse med ligusterhæk, toværelses ejerlejligheder i landets største byer og træsommerhuse på kystnære beliggenheder kommer der med jævne mellemrum ejendomme på markedet, som skiller sig gevaldigt ud.

Det er nemlig ejendomme, hvor du får lidt mere med i handlen end boligkvadratmeterne.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

I boligerne her får du således optimale omgivelser til at arbejde hjemmefra - eller måske muligheden for at indfri en årelang drøm om at blive pizza-bager, butiksindehaver eller måske eje et shoppingcenter i København.

Her er markedets mest specielle ejendomme til salg



Pizzeria

På Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg har du mulighed for at udfolde din pizzabagerevner i den tilhørende restaurant, som ligger i husets stueetage.

Ejendommen er nemlig til salg for 1,6 millioner kroner. Et beløb, hvor du udover et pizzeria får flere boliger, der samlet set breder sig over 161 kvadratmeter, med i prisen.

Sportsbutik

Har du nogensinde drømt om at eje din egen butik, så har du muligheden i Løgumkloster, hvor en ejendom på Storegade 12 i den sønderjyske by er til salg for 1,65 millioner kroner.

I dag er der en sportsbutik i stueetagen med tilhørende kontor og et trykkeri. På første sal er der en bolig på i alt 258 kvadratmeter.

Tankstation

På Storegade i Klovborg får du - udover et hus på 175 kvadratmeter - et tankanlæg fra Go’on for lige under to millioner kroner.

På grunden ligger også et autoværksted, der blandt andet består af to store haller samt en tidligere butik ud mod hovedvejen i den lille midtjyske by.

Shoppingcenter

Lige nu kan du også erhverve dig et helt shoppingcenter, dog på noget anden vis end et almindeligt huskøb. Butikscenteret Kronen i Vanløse er nemlig ifølge Boliga.dk begæret på tvangsauktion.

Det betyder, at du kan byde på centeret, der indeholder 118 lejligheder, butikker, fitnesscenter og parkeringspladser, den 29. april i Retten på Frederiksberg.

Frisørsalon

Frisørerne rundt omkring i landet er ved at være åbnet igen, og i Hjallerup i Nordjylland har du muligheden for at få din helt egen salon.

Her kan du nemlig købe en 164 kvadratmeter stor villa for 1.775.000 kroner, hvor du også får en 110 kvadratmeter stor frisørafdeling med alt fra vaske til stole og spejle med i prisen.

