Sommerhuse er på mange måder noget af det mest danske, man kan komme i tanke om, når der skal planlægges weekender og ferier.

Bare i løbet af de seneste tre år har danskerne købt næsten 20.000 sommerhuse fordelt over hele landet, men der er særligt én skare, der står bag størstedelen af sommerhushandlerne.

Det er nemlig i den købestærke hovedstad, at langt de fleste sommerhuskøbere bor. Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk.

I særdeleshed er borgerne på Østerbro ansvarlig for en stor bid af de købte sommerhuse mellem 2017 og 2019 med i alt 618 handler, efterfulgt af København S, hvor 540 sommerhuskøbere har deres hverdagsadresse.

Også i toppen ligger Frederiksberg, Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg C og København K, og der er en god grund til, at de står så stærkt på sommerhusmarkedet, fortæller Mikkel Høegh, der er boligøkonom hos Jyske Bank.

- Det er ikke overraskende, at det er folk i København, der køber sommerhuse. De bor i lejligheder og vil gerne kunne komme ud. Og så er det områder, hvor indkomsten er god, og der er der råd til at købe den luksusgode, som et sommerhus er, siger han til Boliga.dk.

Efter København er det Herning, som huser flest sommerhuskøbere - her har byens børn købt 301 sommerhuse fra 2017 til 2019.

Ikke for langt fra byen

Udover at indbyggerne i hovedstaden er dem, der køber flest sommerhuse, så viser data fra Boliga.dk, at de også er ret enige om, hvor ferieboligen skal ligge.

Beboerne på Østerbro, Vesterbro, Frederiksberg C og København K køber nemlig de fleste af deres ferieboliger i Vejby, der ligger på Sjællands Nordkyst cirka 60 kilometer fra hovedstaden.

Derimod køber indbyggerne på Nørrebro, Frederiksberg og i København S oftere sommerhuse i Nykøbing Sjælland. Det er stadig i Nordsjælland men dog omkring 40 kilometer længere væk.

Og netop afstanden er noget af det, der spiller en stor rolle, når københavnerne køber sommerhuse:

- De køber i de områder, fordi det er praktisk. De sommerhuse, der bliver brugt mest, ligger cirka en times kørsel fra bopælen, så det handler om, at man skal kunne komme frem og tilbage, uden at hele weekenden eksempelvis går, siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

Vejby ligger på en niendeplads over postdistrikterne med de højeste sommerhuspriser: Her skal køberne i gennemsnit betale lige knap 28.000 kroner pr. kvadratmeter - hvilket svarer til, at et sommerhus på 110 gennemsnitlige kvadratmeter er udbudt til salg for lige over tre millioner.

I Nykøbing Sjælland er de udbudte sommerhuse en del billigere med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 18.172 kroner. Det er lige på den anden side af to millioner kroner for et sommerhus i samme størrelse som før - og altså en forskel på omkring en million kroner i forhold til Vejby.

