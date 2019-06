Et 50 år gammelt mysterie om to dyretænder, fundet i Yukon-territoriet i det nordvestlige Canada, er nu blevet løst.

Flere forskere har tidligere antydet, at de kunne stamme fra hyæner. Og selvom det ikke lyder helt rigtigt, at der skulle have levet hyæner i det kolde Canada, så er det altså sandt.

Det slår et forskerteam nu fast, skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen løfter sløret for, hvordan ådselædernes evolutionære udvikling har set ud.

Det var allerede i 1973, at opdagelsesrejsende på en ekspedition fandt de to fossile hyæne-tænder, og der skulle altså gå mange år, før forskere blev sikre på, fra hvilket dyr de stammede.

I de seneste 50 år har tænderne været udstillet på Canadian Museum of Nature in Ottawa, og det var her, Grant Zazula først så dem.

Han er palæontolog ved Yukons regering og har været med til at udarbejde den nye forskning, som netop et publiceret i det videnskabelige tidsskrift Open Quatenary.

Tænderne blev testet på flere måder, og her fandt man ud af, at de er mellem 850.000 og 1,4 millioner år gamle.

Selvom hyæner i dag hovedsagligt lever i Afrika, er der fundet beviser på, at de tidligere har fandtes over store områder, både langt mod nord i Mongoliet og mod vest i Mexico.

Mellem de to områder er der omkring 6.000 kilometer.

De to fossile hyæne-tænder er med til at forbinde de to områder og bekræfter hypotesen om, at hyæner ankom til Nordamerika fra Rusland via Beringstrædet.

»Vi er vant til at tænke, at hyæner lever på steder som Afrika, hvor de løber rundt på savannen. Men at tænke på, at de skulle leve i sne og i komplet mørke i vinterperioderne, er noget helt andet,« siger Grant Zazula til BBC ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsesrejsende har i et århundrede løbende arbejdet sammen med forskere om at finde Yukon-territoriets gemte skatte.

Og ud af de godt 50.000 prøver, der er blevet samlet sammen undervejs, er der kun 2, som kommer fra hyæner - nemlig disse to tænder.

Andre artikler på Videnskab.dk