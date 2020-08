Køkkenet skal være ryddet op, sengen redt, gulvene frie for nullermænd og jordspor fra løbeskoene. Der skal være friske blomster i vaserne og en skøn, udluftet atmosfære. Fremvisning efter fremvisning. Uge efter uge.

Dertil kommer de store økonomiske spørgsmål - og om en køber melder sig tidsnok til, at man også kan nå at få snitterne i det nye drømmehjem.

At have sin lejlighed til salg kan både føles som - og være - en lang periode - særligt lige for tiden, hvor sælgerne har måtte udvide tålmodigheden med en hel måned.

Nye tal fra boligvisningssitet Boliga.dk viser nemlig, at den gennemsnitlige salgstid for landets ejerlejligheder i gennemsnit er steget med 28 dage fra første halvår 2019 til samme periode i år.

Sidste forår tog det således knap 5,4 måneder at sælge en ejerlejlighed - mens den gennemsnitlige salgstid i dette forår lyder på 6,4 måneder - eller 191 dage.*

Selvom det kan være svært at forudse, vil den stigende salgstid - sammenlagt den usikre globale økonom som konsekvens af coronakrisen - formentlig påvirke priserne på det dyre ejerlejlighedsmarked i de danske storbyer, ifølge Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit.

'Overordnet vil ejerlejlighedspriserne nok falde en smule her i andet halvår af 2020 og i starten af 2021, men allerede ved denne tid til næste år, tror vi at ejerlejlighedspriserne vil begynde at stige igen. Dog bliver det nok ikke med samme fart, som vi har været vidne til i slutningen af tierne', siger hun til Boliga.dk.

Storbyerne spreder sig ud

Landets fire største byer fordeler sig ikke bare bredt ud over landet geografisk - der er også stor forskel på, hvordan lejlighedsmarkedet har udviklet sig fra foråret 2019 - til dette forår.

København og Aalborg kræver mest tålmodighed af sine sælgere - og giver køberne bedre tid til at tænke sig om.

I hovedstaden er salgstiden nemlig vokset med 32 dage - mens den i Aalborg er steget med 52 dage. Den gennemsnitlige salgstid i de to byer lyder således på 165 dage svarende til fem en halv måned i København og syv måneder i Aalborg.

At det nu tager næsten et halv år at sælge en ejerlejlighed i landets hovedstad skyldes det de skyhøje kvadratmeterpriser, ifølge Lise Nytoft Bergmann.

'Priserne i København udelukker mange potentielle købere, for på trods af den lave rente, skal man kunne stille med fem procent af købsprisen og det gør det især svært for førstegangskøbere at komme ind på markedet. Det får nogle af de interesserede købere til at springe lejligheden over og gå direkte på husmarkedet, hvor man de fleste steder i landet kan få lidt mere bolig for pengene', siger hun til Boliga.dk.

Generelt skal sælgerne dog ikke bekymre sig over, om de kan komme af med deres ejerlejlighed.

'Liggetiden på ejerlejligheder i storbyen er steget, men overordnet set er den stadig lav. Sammenlignet med både huse og fritidshuse er det således relativt nemt at komme af med en ejerlejlighed', siger Lise Nytoft Bergmann.

Omvendt København og Aalborg ligger salgstiden nogenlunde stille i Aarhus og Odense - her tager det godt tre en halv og knap fire måneder at sælge en ejerlejlighed - det gjorde det i store træk også sidste år.

