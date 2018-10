Personalet på Sygehus Sønderjylland kan fremover frit vælge, om de kun vil være på fornavn med patienterne.

Det skriver DR P4 Syd.

Sygehus Sønderjylland har nemlig gjort det valgfrit for medarbejdere på alle afdelinger, om de vil have deres efternavn stående på navneskiltet.

Baggrunden er, at personalet på særligt den fælles akut modtagelse, børne- og ungeafdelingen, fødeafdelingen og de kirurgiske afdelinger har følt sig truet eller stalket af patienter eller pårørende - og derfor selv begyndte at sætte klistermærker over efternavnet.

Og man skal ikke være utryg på sit arbejde, siger HR-chef på Sygehus Sønderjylland, Thorkild Christiansen.

- Vi ved jo ikke, om patienterne kunne finde på at gøre det, men bare det, at utrygheden kan være der, har betydet, at vi har valgt at give muligheden for kun et fornavn, siger Thorkild Christiansen til DR P4 Syd.

Andre hospitaler - blandt andet Skejby i Aarhus og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg - har afdelinger, hvor personalet kan få dispensation til at få deres navneskilt fjernet, hvis de for eksempel har et specielt efternavn.

Men på Sygehus Sønderjylland vil det ikke kræve en dispensation, siger Thorkild Christiansen.

- Det er jo en meget personlig ting, om man føler denne utryghed eller ej. Det er jo den enkelte medarbejder, der kan sidde med en følelse af, at det her bryder jeg mig ikke om. Det synes vi skulle være den enkelte medarbejders valg, siger Thorkild Christiansen.

HR-chefen har ingen fornemmelse af om fem, ti eller 30 mennesker i hver afdeling kommer til at bede om et nyt navneskilt uden efternavn.