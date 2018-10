Det er sjældent, det sker, men når det nu skulle være, er timingen ikke helt ved siden af.

De seneste år har hovedstadens boligmarked taget et ordentligt ryk, og onsdag kulminerede det altså, da ejendomsmæglerfirmaet Claus Borg & Partner markerede Danmarks dyreste lejlighed i det indre København som solgt.

Prisen, der endnu ikke er tinglyst, er ifølge Boligas oplysninger endt på hele 28,5 millioner kroner, og dermed har der altså ikke været meget for den nye køber at rafle om. Det var nemlig også præcis det beløb, lejligheden ramte markedet med for halvanden måned siden.

Til de små 30 millioner kroner er lejligheden den dyreste, der nogensinde* er solgt i almindeligt frit salg i Danmark.

Det viser Boligas salgsprishistorik, der samtidig også afslører, at det i særdeleshed er i Københavns nyeste bydel, Nordhavn, disse års dyreste handler finder sted. Her er flere lejligheder i løbet af de senere år nemlig solgt til priser mellem 20 og 27 millioner kroner.

- Vi har solgt flere andre lejligheder i byggeriet, så vi havde allerede nogen i vores køberkartotek, som lejligheden kunne være interessant for. Men det viste sig, at der faktisk var flere interesserede, siger ejendomsmægler Søren Heilesen fra Claus Borg & Partner, der har stået for salget.

Der skulle da heller ikke lang tid til at få kvadratmeterne solgt. Den gennemsnitlige salgstid for ejerlejligheder i København K lød i årets første halvår på 12 uger, mens køberne her altså blot var knap syv uger om at skrive under på handlen.

Knap 300 kvadratmeter

Danmarks nu dyrest solgte lejlighed ligger i det nybyggede liebhaver-kompleks på Krøyer Plads lige overfor Nyhavn i Københavns indre.

Og det er ikke bare udsigten over havnen, den nye ejer kan se frem til. Lejligheden rummer nemlig i alt 287 kvadratmeter bolig, der blandt andet fordeler sig på en opholds- og spisestue med dobbelt loftshøjde, et køkken med vinkøleskab - og naturligvis er der også en soveafdeling med walk in-closet og badeværelse.

Til lejligheden hører der også en vestvendt terrasse og to private parkeringspladser i ejendommens p-kælder.

Se lejligheden her

*Boliga har oplysninger om alle bolighandler foretaget siden 1992. Byhuse, villalejligheder samt ejendomme, som Boliga ikke har kunnet identificere boligtypen på, indgår ikke i statistikken. Der tages forbehold for fejlregistreringer.