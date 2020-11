På sin gård uden for Saltum går Sussi og venter utålmodigt.

»Jeg håber, at det ikke bliver så slemt. Jeg går og krydser fingre,« siger hun.

Sammen med sin mand – den anden halvdel af den nordjyske sangduo Sussi og Leo – venter hun på torsdagens officielle melding om, hvor skrappe restriktioner der vil blive pålagt de syv nordjyske kommuner, der er ekstremt plaget af coronasmitte på minkfarme. Her er en ny type af virussen muteret blandt dyrene og har smittet mennesker. Regeringen har derfor besluttet at aflive alle mink i Danmark.

Sussi og Leo bor i en af de pågældende kommuner, Jammerbugt Kommune.

Minksmitte i de syv nordjyske kommuner Ifølge Fødevarestyrelsens kort over de pågældende kommuner, ser minksmitten sådan ud i de syv nordjyske kommuner: Jammerbugt har 73 minkfarme hvoraf der er smitte på 39 af dem.

Vesthimmerland har 31 minkfarme hvoraf der er smitte på 8 af dem.

Læsø har 8 minkfarme hvoraf der er smitte på 4 af dem.

Frederikshavn har 50 minkfarme hvoraf der er smitte på 36 af dem.

Hjørring Kommune har 61 minkfarme hvoraf der er smitte på 42 af dem.

Thisted Kommune har 41 minkfarme hvoraf der er smitte på 18 af dem.

Brønderslev har 24 minkfarme hvoraf der er smitte på 16 af dem. Eneste kommuner i Nordjylland, der ikke er omfattet af restriktionerne er Aalborg (25 minkfarme og 10 smittede), Mariagerfjord (ingen smitte på 14 minkfarme), Rebild (16 minkfarme og 1 smittet) og Morsø (har ingen minkfarme).

Indtil videre er det uvist, hvilke restriktioner der bliver indført. Ifølge B.T.s oplysninger vil der dog blive »lukket massivt ned i de syv kommuner« med forbud om at forlade kommunerne.

For det kendte musikerpar kan det hurtigt få håndgribelige konsekvenser,

»Det er træls. Jeg har solgt et maleri til en kunde på Amager, som vi skulle have afleveret i dag, og så skulle vi faktisk ud og spille i Jelling i morgen. Det går vi og glæder os til, for det jo ikke ligefrem, fordi vi har været oversvømmet af arbejde på grund af det her,« siger Sussi:

»Så jeg går jo og håber på, at vi godt må have lov til at køre ud, men at der måske er nogle stramninger med mundbind, eller hvad filan ved jeg.«

Sussi og Leo på scenen, her i 2016 da de gjorde comeback efter en Leo havde værethårdt plaget efter en faldulykke. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sussi og Leo på scenen, her i 2016 da de gjorde comeback efter en Leo havde værethårdt plaget efter en faldulykke. Foto: Bax Lindhardt

Uanset hvad er Sussi og Leo klar til at følge retningslinjerne. Også hvis det betyder, at de må blive hjemme fra deres planlagte tur i de kommende dage.

»Ja, selvfølgelig gør tager vi ikke af sted så. Og da slet ikke os – alle ved jo, hvor vi kommer fra, så det kan ikke nytte noget,« siger Sussi, der har følgende kommentar om udsigten til eventuelt også at skulle holde sig inden for en bestemt afstand af hjemmet i en periode.

»Øv, øv, det gider jeg godt nok ikke. Men så vil det da være heldigt, at jeg lige kan komme op til købmanden, for den er ikke langt væk.«

Både Sussi og Leo fylder begge om få dage 65 år. Men sangerinden føler sig egentlig ikke ekstra udsat på grund af sin alder.

»Jeg føler mig ikke gammel på den måde. Jeg har faktisk i mange år følt mig stærkere med den alder, jeg har haft, end da jeg var 25 år. Så på den måde bekymrer jeg mig ikke,« siger Sussi:

»Jeg er ikke nervøs eller bange. Det, der bekymrer mig mest, er mere det med, om det ikke snart skal slutte. Jeg vil gerne på arbejde, jeg vil gerne lave noget. Bliver vi smittet, så bliver vi smittet, og så må vi tage den derfra. Vi kan nok ikke helt undgå, at coronaen er her, så vi må bare lære at leve med det.«

Hun tænker i virkeligheden mere på de mange minkavlere, der kan se frem til at miste deres levevej, når samtlige mink i Danmark skal slås ihjel.

»Åh, jeg synes, at det er så synd for dem. Det synes jeg. Og det er jo ikke bare minkavlere, men alle dem, der også er knyttet til det. Det er jo et kæmpe netværk. Vi skal jo overleve allesammen, det kan jo ikke hjælpe, at vi alle går nedenom og hjem,« siger hun.