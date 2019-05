"Sikke en fest, vi har haft nu i nat, åh ja åh ja åh"

Johnny Reimars livsglade vise har på sin vis fungeret som et glimrende soundtrack for den fest, der har været på ejerlejlighedsmarkedet i en længere årrække med fede priser og hurtige salg.

Men nu ser det ud til, at den er ved at være forbi.

Salgstiden for ejerlejligheder er nemlig steget med 16 procent fra første kvartal 2018 til samme periode i år og ligger nu på 99 dage.

Det viser tal fra Boliga.dk.

- Der har været en årrække med hektiske tilstande på ejerlejlighedsmarkedet, hvor lejligheder næsten er blevet solgt i samme øjeblik, de er blevet annonceret til salg. Det marked har vi heldigvis ikke mere, siger Lise Nytoft Bergman, der er chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

- Det er blevet nemmere for køberne at tage sig god tid, men også at få et større afslag i prisen, end man vil have fået for blot et år siden. I det hele taget er det sundt for boligmarkedet med en stille og rolig opbremsning, hvor der bliver lukket lidt luft ud i stedet for, at vi ender med en boligboble, der skal punkteres.

Udvalget af udbudte ejerlejligheder er steget fra lige over 11.700 første kvartal sidste år til omkring 13.000 udbudte ejerlejligheder i samme periode i år.

Hurtigere husmarked

Men selvom feststemningen er slunken på ejerlejlighedsmarkedet, er der stadig gang i den på husfronten.

Både når det kommer til sommerhuse, villaer og rækkehuse er salgstiden nemlig faldet, så den i første kvartal ramte det laveste niveau i ni år.

I gennemsnit tog det således henholdsvis 168 og 298 dage, at sælge sommerhusene og husene rundt om i landet, det viser tal fra Boliga.dk.

Hurtigst gik det med at finde køberne i Albertslund Kommune, hvor der bare skulle 79 dage til, før handlen var klar. Omvendt har sælgerne skulle skrue mest op for tålmodigheden i Lemvig, der med en salgstid på 442 dage, er det sted i landet, hvor køberne var længst om at melde sig.

Derudover er det, ifølge Lise Nytoft Bergmann, også blevet sværere at låne til de dyrere boligtyper.

- Der er kommet noget nye reguleringer, der betyder, at man ikke kan få de billigste lån, hvis man er førstegangskøber eller hvis man vil låne et stort beløb, i forhold til det man tjener. Det betyder, at mange af de unge mennesker begynder at overveje, hvad de kan få for pengene, hvis de flytter væk fra byen og måske finder et hus i stedet for en dyr lejlighed, siger hun til Boliga.

