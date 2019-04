Har du lyst til at kvitte cigaretterne?

Hvis ja, er det bare med at inhalere duften af vanilje, kaffe, pebermynte eller en anden duft, som du finder behagelig.

I hvert fald hvis resultatet af et nyt videnskabeligt studie står til troende. I studiet konkluderer forskerne nemlig, at duften af disse ting kan være med til at afhjælpe trangen til en cigaret og hæve succesraten for et rygestop. Det skriver mediet Science Daily ifølge Videnskab.dk.

»Brugen af behagelige dufte til at vende op og ned på rygerutiner kan tilbyde en mere distinkt og ny måde at reducere trangen til en cigaret på, og vores resultater er lovende,« fortæller ledende forsker på studiet Michael Sayette, der er ph.d. i psykologi på University of Pittsburgh.

Forskerne rekrutterede 232 rygere i alderen 18-55 til forsøget. Personerne var ikke i forvejen i gang med et rygestop, og ingen af deltagerne anvendte nikotin-præparater eller en e-cigaretter.

Indledningsvis gav deltagerne point (1-100) til forskellige dufte, som anses for at være behagelige, herunder chokolade, æble, pebermynte, citron og vanilje.

Herefter pointgav deltagerne så lugten af deres yndlings cigaret og til sidst lugten af ingenting.

Under forsøget blev deltagerne bedt om at tænde en smøg, men uden at ryge den, og derefter vurdere deres rygetrang på en skala fra 1-100. Herefter skulle deltagerne skodde cigaretten.

I løbet af de næste fem minutter blev de så bedt at vurdere deres rygetrang, efter de havde duftet til enten en behagelig duft, en smøg eller ingenting. Den duft, de havde fået tildelt, skulle de sniffe til hvert minut i løbet af de fem minutter.

Resultatet viste, at:

Den gennemsnitlige rygetrang lige efter at have tændt en smøg lå på 82,73 point, uagtet hvilken duft deltageren var blevet udsat for.

Til gengæld faldt trangen til at ryge for 23 procent (19,3 point) af deltagerne, som lugtede til de behagelige dufte (chokolade, æble, pebermynte, citron eller vanilje.)

Sammenlignet faldt trangen til en cigaret for 14 (11,7 point) procent af personerne, som lugtede til tobak eller ingenting.

