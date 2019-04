Udenforstående forsker ser dog skeptisk på resultatet.

Kure, træningsprogrammer, slankekurser og bøger.



Der er rigeligt at tage af, hvis man gerne vil have hjælp til at smide de ekstra kilo på sidebenene.

Indenfor de seneste år har en ny spiller, mobil-apps, meldt sig på banen, og nu viser et studie, at det kan virke at ty til sin mobil.

Det skriver forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

En gruppe forskere ved Duke University i USA lavede med hjælp fra 195 overvægtige amerikanere et forsøg med en slanke-app. Deltagerne var mellem 21 og 65 år og havde en BMI på mellem 25 og 45.

De blev delt ind i tre grupper:

Den første gruppe skulle veje sig hver dag og registrere deres daglige madindtag på appen. De fik ikke anden hjælp.

Den anden gruppe skulle først veje sig hver dag i en måned, og derefter skulle de begynde at registrere deres madindtag hver dag. De fik også e-mails med blandt andet gode råd om ernæring.

Den sidste gruppe registrerede både vægt og kost hver dag i tre måneder og fik de samme rådgivende e-mails som gruppe 2.

Efterfølgende kunne forskerne måle, at deltagerne i gruppe 1 i gennemsnit havde tabt 2,3 kilo, mens de to andre grupper havde tabe 2,7 kilo i gennemsnit. Gruppe 3’s deltagere fortsatte ligefrem med at tabe sig og havde tabt 3 kilo, da der var gået 6 måneder.

Det var dem, der var bedst til at bruge appen hver dag, der tabte sig mest.

Det er dog ikke resultater, som Jøran Hjelmesæth lægger specielt meget i. Han er leder for Center for Sygelig Overvægt i sundhedsregionen Syd-Øst i Norge.

»Alle grupperne havde et lavt gennemsnitligt kortvarigt vægttab, som i værste fald kan være forårsaget af selve deltagelsen i studiet. Eller muligvis spontane svingninger i vægten, som over tid vender tilbage til udgangspunktet,« siger professor Jøran Hjelmesæth til forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite.

Andre artikler på Videnskab.dk: