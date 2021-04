Er du en af dem, som på det nærmeste skal have koffein skudt direkte ind i blodårerne om morgenen, eller en af dem, som gerne tager en smule kaffe til deres mælk?

Ifølge et nyt studie er det formentlig hverken smag eller behag, men faktisk dine gener, som dikterer, hvor meget koffein du indtager i løbet af dagen.

Det skriver University of South Australia i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I studiet, som blev lavet på data fra 390.435 mennesker, påviser forskerne en sammenhæng mellem ens såkaldte kardiovaskulære helbred (vedrørende hjerte og kar) og kaffeforbrug:

Personer, som har højt blodtryk, eller som oplever hjertekramper og arytmi, altså irregulær hjertebanken, drikker i gennemsnit mindre kaffe end folk uden disse symptomer, eller skifter det ud med koffeinfri kaffe, hvis de da ikke undgår det helt.

»Hvad det betyder er, at en person, som drikker meget kaffe, sandsynligvis er mere genetisk modstandsdygtig over for koffein, modsat en, som drikker meget lidt,« forklarer ernæringsforsker Elina Hyppönen, ifølge pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

»Omvendt vil en, som ikke drikker kaffe eller drikker koffeinfri kaffe, være mere følsom over for de dårlige virkninger ved koffein og mere tilbøjelig til at have højt blodtryk.«

Dataene på de mange mennesker kom fra UK Biobank, en genetisk og medicinsk database, hvor forskerne både kunne se personernes selvrapporterede kaffeforbrug samt information om deres blodtryk og hjerterytme.

»Folk drikker kaffe af alle mulige grunde – for at blive frisket op, når man er træt, fordi det smager godt, eller blot fordi det er del af éns daglige rutine,« fortæller Elina Hyppönen, ifølge pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

»Men hvad, vi ikke indser, er, at folk underbevidst selvregulerer et sikkert niveau af koffein, baseret på hvor højt deres blodtryk er, og at det sandsynligvis sker på grund af en beskyttende genetisk mekanisme.«

