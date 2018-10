Du kender sikkert følelsen af at genkende et ansigt, men navn og sted er for længst gået i glemmebogen. Men hvor mange ansigter kan vi egentlig huske?

For første gang har et hold britiske psykologer fra University of York undersøgt sagen, og svaret er, at vi i gennemsnit kan huske 5.000 ansigter. Det skriver Science Magazine ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video, hvor forskerne præsenterer studiet.

Studiet viser dog også, at forskellige mennesker kan genkende alt fra 1.000 ansigter helt op til 10.000.

Genkendelsen gælder både ansigter, man kender personligt, og kendte mennesker som politikere, musikere og skuespillere.

Forskerne bad 25 forsøgspersoner om at opremse så mange ansigter fra deres personlige liv som muligt på en time og derefter gøre det samme med kendtes ansigter.

Kunne forsøgspersonerne ikke huske navnet på ansigtet, kunne de også skrive ’den skuespillerinde fra tv-serien ’Venner’ med frisuren’.

Forsøgspersonerne havde nemt ved at nævne ansigter i begyndelsen, men efterhånden som timen gik, blev det sværere og sværere. På den måde kunne forskerne forudsige, hvornår de ville løbe tør for ansigter.

Forsøgspersonerne fik også vist ikke mindre end 3.441 fotos af kendte, eksempelvis Barack Obama.

Forskerne var nødt til at bruge en del antagelser om, hvor mange ansigter forsøgspersonerne ville kunne genkende, og studiet bygger i høj grad på deltagernes ærlighed.

Studiet kan dog blive et vigtigt udgangspunkt for fremtidens undersøgelser af ansigtsgenkendelse.

