I et nyt studie har forskere fra Harvard kigget nærmere på e-cigaretterne.

E-cigaretter er blevet introduceret som det sundere alternativ til rygning, men de er fulde af svamp og bakterier, der beskadiger lungerne. Det viser i hvert fald et nyt studie fra amerikanske Harvard School of Public Health, som Videnskab.dk skriver om.

'Opdagelsen af giftstofferne i e-cigaretter underbygger den stigende bekymring, vi har angående e-cigaretter,' fortæller en af forskerne bag studiet David Christiani, der er professor i miljøgenetik ved Harvard T.H. Chan School of Public, ifølge NBC News.

Sammen med sine kolleger undersøgte han 75 produkter fra de 10 mest populære mærker af e-cigaretter i USA. Herunder:

37 engangs-patroner

38 væsker fra e-cigaretter

Her fandt de, at 17 ud af 75 af produkterne, hvilket svarer til 23 procent, havde spor af giftstoffet endotoksiner. I studiet fandt man desuden ud af, at antallet af endotoksiner var højere i produkter med frugtsmag.

Derudover havde 61 af de 75 produkter, hvilket svarer til 81 procent, spor af glucan, der findes i cellevæggene hos de fleste svampe.

Begge stoffer bliver kædet sammen med en række sundhedsproblemer, herunder astma, reduceret lungefunktion og betændelse.

Forskerne ved endnu ikke, hvor giftstofferne kommer fra. De har dog en hypotese om, at det kommer fra bomuldsvægerne, der sidder i e-cigaretter, da bomuldsfibre er kendt for nemt at kunne bære på spor af endotoksin og glucan.

På trods af deres fund, påpeger forskerne også, at deres forskning ikke beviser, at e-cigaretter er mere usunde, end man hidtil havde troet.

De håber dog, at deres arbejde kan sætte mere fokus på de mulige sundhedseffekter ved e-cigaretter.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Environmental Health Perspectives.

Andre artikler på Videnskab.dk: