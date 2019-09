Børn fra sommermånederne har - måske - større risiko for at udvikle depression, når de bliver ældre, antyder nyt studie.

Er dit barn født om sommeren?

Så er det - måske - mere sandsynligt, at det bliver diagnosticeret med en depression senere i livet, antyder en ny undersøgelse. Det fortæller britiske forskere, skriver London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Britiske forskere fandt i et nyt studie, at børn, der blev født i det sidste kvartil i det akademiske skoleår (altså sommerbørn, der var de yngste børn i klassen, set udfra skoleårets kalender) kunne anslås til at have en 30 procent øget risiko for depression, sammenlignet med dem der er født i den første kvartil af skoleåret (altså de ældste set udfra skoleårets kalender).

Hvert år starter 800.000 børn i skole i Storbritannien. Forskerne fandt ud af, at blandt de yngste børn i klassen var der 500 flere, der var blev diagnosticeret med depression sammenlignet med de ældre børn, når de ramte teenagealderen (16 år).

Forskerne brugte tal fra databasen Clinical Practice Research Datalink til at komme frem til resultatet.

Ifølge pressemeddelelsen er der tale om en stor britisk opgørelse over befolkningen, hvor forskerne har kunnet trække på stikprøver fra en million unge mennesker i Storbritannien.

Resultatet fra det nye studie går fint i tråd med tidligere forskning, der viser, at yngre børn i skoleåret har tendens til at gøre det mindre godt fagligt end deres klassekammerater, lyder det yderligere i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Undersøgelsen siger ikke noget om potentielle årsager til sammenhængen, men det kan være, at de yngre børn måske har sværere ved at koncentrere sig, lyder det i meddelelsen. Der var desuden ikke nogen forskel på, om man var dreng eller pige.

Jeremy Brown er videnskabelig assistent ved LSHTM og ledede studiet.

Han understreger, at man i et stykke tid har vidst, at de yngste børn i skoleåret har større sandsynlighed for at udvikle ADHD, og at de klarer sig mindre godt end de ældre elever:

»Men vi mener, at dette er det første bevis på en sammenhæng mellem yngre personer i skoleåret og større sandsynlighed for at blive diagnosticeret med depression,« siger Jeremy Brown i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk