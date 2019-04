Folk med stress lægger ofte ansvaret fra sig og skyder skylden på omverden i stedet for at se indad.

Det mener Rikke Maj Thauer.

»Jeg ved godt, det kan være lidt provokerende for nogen,« siger Rikke Maj Thauer, der kalder sig stressekspert og netop har skrevet en bog med titlen ‘Stress er OGSÅ dit ansvar’.

»Uanset hvilken situation man bliver sat i, har man et valg,« siger hun.

Hun arbejder til daglig med at behandle stressramte og undervise inden for stresshåndtering og psykisk førstehjælp.



Ifølge Stressforeningen oplever 430.000 danskere, svarende til 10-12 procent, symptomer på alvorlig stress hver dag



Og mange af dem, der kommer ind på Rikke Maj Thauers stresscenter, er enormt fokuserede på at placere et ansvar uden for dem selv, fortæller hun.



»Det kan være på arbejdspladsen, hos deres ægtefælle, hos deres børn eller på at livet har gjort nogle bestemte ting ved dem, og derfor er de nu blevet ofre i eget liv,« siger Rikke Maj Thauer.

Rikke Maj Thauer Rikke Maj Thauer er førende stress-ekspert og instruktør i psykisk førstehjælp med over 15 års undervisningserfaring. Hun har en kreativ videregående uddannelse og valgte i 2011 at blive certificeret stress-coach fra Matzau Erhvervspsykologer. Rikke har tidligere arbejdet som mellemleder og driver i dag Thauer Stresscenter ApS, der underviser i psykisk førstehjælp og certificerer ledere, HR, AMR og coaches samt alternative behandlere indenfor stress og mental sundhed. Kilde; Psykiatrifonden



Netop den identitet som offer er ifølge hende vigtig at lægge fra sig. Man er nødt til at tage ansvar selv. Og tage valg.



Det at tage ansvar ved at tage konkrete valg, er noget, folk har svært ved, mener Rikke Maj Thauer. Eksempelvis, siger hun, ved de fleste voksne godt at børnene kunne bidrage mere, men voksne holder sig ofte tilbage af frygt for at børnene vil elske dem mindre.



»De stressramte er bange for at miste. Bange for at komme ud i konflikter. Bange for at starte noget, de ikke har kontrol over, og hvilke konsekvenser det kan få for dem og deres liv,« siger hun og peger på ægteskab og arbejdsplads som to hyppige steder, hvor folk har svært ved at handle.



Selvom de godt ved, de burde forlade arbejdspladsen eller ægteskabet, tør de ikke træffe valget, fordi de ved, hvad de har - og de ved ikke, hvad de får.