Et stort stillads er væltet ved Sankelmarksgade i København.

Hovedstadens Beredskab er lige nu ved at undersøge, om der er kommet personer til skade.

Opdateres...

#Sankelmarksgade. #HBeredskab kørt til stedet efter 112 meldinger om at et stillads er væltet. Vi er mødt og igang med eftersøgning efter tilskadekomne under stillads.

Opdatering følger... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) 7. maj 2019