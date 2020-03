Et stort fund i en gammel lade i Helsingør tilbage i februar har i dag fået stor betydning. Meget stor endda.

En flok medarbejdere fra kommunens beredskab var i gang med at rydde op, og her fandt de noget, der måske i første omgang ikke blev tillagt den helt store værdi.

For i laden ved Skibstrups Genbrugsplads gemte der sig flere 25-liters dunke med ren sprit. Det skriver Frederiksborg Amtsavis.

Dunke, der efterfølgende har været guld værd for kommunen. Da de blev fundet, var udbruddet af coronavirus endnu ikke så slemt.

Netop det at afspritte hænder er en vigtig del i kampen mod coronavirus. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det blev det som bekendt, og i løbet af marts blev den vigtige håndsprit derfor også en mangelvare, og danskerne blev ofte mødt af tomme hylder.

Det blev udsolgt i butikkerne, det var svært at opdrive, og hospitalerne oplevede, at der blev stjålet netop dét. Priserne har flere steder været skruet i vejret, og det var også tilfældet i Helsingør.

Her måtte ældreplejen betale intet mindre end 211 kroner per flaske, men det har ændret sig nu efter fundet.

Det skyldes virksomheden Nordcoll. En fabrik, der fik de mange dunke ren sprit, som nu er blevet omdannet til håndsprit.

»Nu skulle der bare ske noget, og derfor var det fantastisk, at en lokal virksomhed har løftet den store samfundsopgave sammen med os. Det tager tid at omstille en produktion, men de lykkedes med at gøre det på kun fem dage,« siger beredskabschef, Søren Lundhild, med henvisning til, at produktion af håndsprit ikke ligefrem er en del af hverdagen for Nordcoll. Virksomheden producerer nemlig lim og hærdningsprodukter til dagligt.

I fem dage var der dog dedikeret spritproduktion, og det har betydet, at Helsingør Kommunes Beredskab fik udleveret 1.000 flasker med håndsprit til ældreområdet. Noget, der ikke blot betyder, at langt flere er sikret rene hænder, for som nævnt har det også haft betydning for prisen.

Den er nu sænket fra 211 kroner til blot 11 kroner for en flaske.

Netop det at vaske og afspritte hænder er nogle af de ord, der konsekvent nævnes gang på gang i kampen mod den frygtede coronavirus.