Har junior i den forældrekøbte lejlighed efterhånden lagt SU-budgettet tilstrækkeligt langt bag sig til selv at overtage ejerskabet over kvadratmeterne?

Eller er det sommerhuset, som familiens ældste generation er modne til at give videre til dem, der har kræfterne til holde en ekstra adresse og lysten til weekend efter weekend at pakke stationcar med dyner, kroket og ferielekture?

Så er din familie ikke et helt særtilfælde. I årets første halvdel har 975 ejerlejlighedsejere nemlig solgt adressen videre i en såkaldt familieoverdragelse, mens 746 sommerhuse har haft samme skæbne. Det viser nye tal fra Boliga.

- Rigtig mange danskere har en sund økonomi med luft til fx et sommerhus i øjeblikket, og samtidig er der i mange tilfælde en forholdsvis lav offentlig vurdering på de fleste ejerboliger. Det betyder, at en familieoverdragelse er ret fordelagtig, siger Mira Lie Nielsen, der er bolig- og formueøkonom hos Nykredit.

- Den nye ejer i familien kan nemlig belåne sommerhuset eller ejerlejligheden på basis af den højere markedsværdi, og dermed ofte kun have behov for realkreditlån og altså ikke det relativt dyrere banklån.

En stor bid af den økonomiske fordel vil forsvinde

Selvom der i første del af 2018 er solgt flere sommerhuse videre i familien, end der blev i første del af 2017, har de senere år ifølge tal fra Boliga været præget af et højere antal familiehandler, end vi så i slutningen af 00'erne og i starten af 10’erne.*

Og når det kommer til ejerlejlighederne, der sælges videre indenfor familiens egne rækker, har de senere år og i særdeleshed første halvår 2017 også trukket omkring eller mere end dobbelt så mange familiehandler som for fem-ti år siden.

Men ifølge Mira Lie Nielsen fra Nykredit er udsigten til, at de særligt fordelagtige familieoverdragelser mindskes heller ikke langt væk:

- Når de nye offentlige vurderinger begynder at tikke ind fra april 2019, ventes de især for ejerlejligheder at blive markant højere, end de er i dag. Og selvom nedslaget ved familiehandler i den nye ejendomsskatteaftale hæves fra 15 procent til 20 procent, så vil en stor bid af den økonomiske fordel forsvinde, siger hun til Boliga.

- Står man derfor i dag og ved, at man inden for de kommende par år ønsker en forældrekøbt lejlighed solgt til sit barn, så er mit klare råd at kontakte banken nu i stedet for at vente.

Se hvor mange, der sælger boligen videre i familien her:

*Boliga har opgjort antallet af familieoverdragelser i første halvår de seneste ti år.