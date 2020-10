To uheld på Storebæltsbroen betyder, at den fredag aften er blevet lukket for biltrafik i østlig retning.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der er fire totaltskadede biler, der skal fjernes. Det kommer til at tage noget tid, men jeg kan ikke sige hvor lang tid, siger politiets vagtchef Henrik Karlsen kort efter klokken 19.30.

Han kender endnu ikke de nærmere omstændigheder ved de to uheld.

/ritzau/