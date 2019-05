Man kender endnu ikke de fulde konsekvenser ved et kollaps.

Det er tidligere blevet påvist, at vi mennesker siden 1970 har udryddet 60 procent af alle pattedyr, fugle, fisk og krybdyr.

Og får det ikke alarmklokkerne til at bimle og bamle, estimerer et nyt studie, at størrelsen på store pattedyr og fugle vil dale med 25 procent, plus at mere end 1.000 større pattedyr og fugle vil være udryddet i det næste århundrede. Det skriver Videnskab.dk.

Den britiske avis The Guardian skriver på baggrund af det nye studie, som er udkommet i tidsskriftet Nature Communications, at udviklingen kun vil accelerere de kommende år, medmindre vi foretager radikale ændringer i måden, vi behandler vores natur på.

Robert Cooke fra Southhampton Universitet, der er ledende forsker på studiet, forklarer, at man ikke kender de fulde konsekvenser af et kollaps.

»Det er bekymrende, at vi mister de store arter, når vi ikke kender deres fulde rolle,« fortæller forskeren og fortsætter:

»Uden dem kan tingene begynde at nedbrydes ret hurtigt. Økosystemer kunne kollapse og blive til noget, vi ikke kan bruge for at overleve.«

Videnskab.dk har tidligere omtalt et studie, der blandt andet viser, at koen kan være det største pattedyr tilbage på jorden om 200 år.

I det nye studie har forskerne analyseret flere træk ved 15.000 arter af store pattedyr og fugle:

Kropsmasse.

Bredde af habitat.

Diæt.

Længden af tid mellem generationer.

Forskerne sammenholdt resultaterne med tal fra International Union for Conservation of Natures (IUCN) liste over truede dyrearter. Her viste resultaterne, at omstillingsparate dyr som sangfuglen og gnavere har bedre muligheder for at overleve end store dyr som næsehorn, tigre og ørne.

»Hvis vi udrydder alle de store dyr, så restrukturerer vi fundamentalt alt liv på planeten,« fortæller Robert Cooke til The Guardian.

Det fremgår af artiklen, at et studie i 2018 klarlagde, at den gennemsnitlige størrelse på vilde dyr var faldet med 14 procent de seneste 125.000 år, hvor blandt andre mammutter og store dovendyr blev udryddet af mennesker.

Det nye studie estimerer, at de store dyr nu vil skrumpe yderligere 25 procent indenfor 100 år.

Studiet er udgivet i Nature Communications.

