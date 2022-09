Lyt til artiklen

Vær på vagt, når du læser SuperBrugsen og Kvicklys fælles tilbudsavis.

De to supermarkedskæder bruger nemlig en særlig formulering, så en del af varerne slet ikke behøver at være på tilbud, selv om de er på forsiden af tilbudsavisen.

Forvirret?

B.T. kunne søndag fortælle, hvordan SuperBrugsen, Kvickly og seks andre supermarkedskæder i en stribe forskellige kampagner holder igen med at oplyse, hvad prisen på varerne var før, de fik prisskilte som 'spot pris', 'skarp pris' og 'super priser'.

Det gør supermarkederne Prisloft Indført på ‘over 200 varer’ i Føtex, ‘over 130 varer’ i Netto og ‘over 300 varer’ i Bilka. Konceptet løber nu frem til 31/12/2022 og sikrer, at priserne på de udvalgte varer ikke stiger.

De tre Salling Group-kæder beskriver det som et tiltag, der skal skabe sikkerhed og tryghed for kunderne. Hverdagspris og Gul pris Hverdagspris er et koncept i Dagrofa-kæden Meny, der lover ‘fast lav pris’ på 400 varer. Der er ingen slutdato for kampagnen.

Gul pris er et koncept i Spar og Min Købmand, hvor 450 varer matches med markedspriser, så de altid er lave. Go’ pris hver dag Indført i Kvickly og SuperBrugsen. Her er du ‘sikret gode priser’ på ‘næsten 400 varer’.

Altså mangler man svar på, om der egentligt spares penge eller ej på varerne.

SuperBrugsen og Kvicklys tilbudsavis i sidste uge viser eksempelvis et billede af vin til 50 kroner og blommer til 10 kroner.

Men der er ingen førpris nævnt for hverken blommer eller vin inde i den SuperBrugs, B.T. har besøgt.

Da B.T. spørger Jens Juul NIelsen, der er informationsdirektør i Coop Danmark, som ejer SuperBrugsen og Kvickly, hvorfor der ikke er førpriser på nogen varer i tilbudsavisen, oplyser han, at der bruges en formulering i tilbudsavisen, så nogen varer slet behøver at være på tilbud.

Med overstreget gul farve viser B.T. her den formulering i Superbrugsen og Kvicklys forrige tilbudsavis, der åbenabrt viser, at det ikke kun er tilbud i tilbudsavisen. Vis mere Med overstreget gul farve viser B.T. her den formulering i Superbrugsen og Kvicklys forrige tilbudsavis, der åbenabrt viser, at det ikke kun er tilbud i tilbudsavisen.

»Kravet om angivelse af førpriser gælder kun, når der kommunikeres en midlertidig prisnedsættelse (et tilbud). Kvickly-SuperBrugsens avis indeholder både tilbud samt aktuelle varer til gode priser, og at der derfor ikke er angivet førpriser på alle varer i avisen,« siger han og henviser til, at der i tilbudsavisen skrives det her i venstre hjørne:

'Tilbudsavisen indeholder inspiration, et udvalg af aktuelle varer til en god pris – og gode tilbud lige nu'.

Jens Juul Nielsen, kan du ikke godt forstå, kunderne bliver forvirret over, hvad der er regulære tilbud, og hvad der er varer til noget, der efter jeres mening, er en god pris, når de ser i en tilbudsavis?

»Vi bestræber os på at være så præcise som muligt over for kunderne. Det er derfor, vi skriver som vi gør på forsiden: ”Tilbudsavisen indeholder inspiration, et udvalg af aktuelle varer til en god pris – og gode tilbud lige nu,« siger han.

Men Jens, du svarer ikke på spørgsmålet. Kan du ikke godt forstå, kunderne kan blive forvirrede over, hvad der er reelle tilbud og så, hvad I mener, er en god pris for en vare?

»Nej, ikke når vi skriver det så direkte, som vi gør,« siger han.

Dagen efter B.T.s henvendelse i torsdags har Superbrugsen og Kvickly nu tilføjet sætning om netop varernes 'førpriser' i den senste tilbudsavis, der siden fredag har været tilgængelig.

Nu er der pludselig tilføjet, at 'førprisen kan variere i enkelte butikker'.

Her ses, hvordan SuperBrugsen og Kvicklys seneste tilbudsavis skriver, at 'førprisen kan variere i enkelte butikker'. Det skrev tilbudsavisen ikke i sidste uge, hvor B.T. henvendte sig om, at der ikke blev nævnt førpriser på nogen af tilbudsavisens varer i butikkerne. Vis mere Her ses, hvordan SuperBrugsen og Kvicklys seneste tilbudsavis skriver, at 'førprisen kan variere i enkelte butikker'. Det skrev tilbudsavisen ikke i sidste uge, hvor B.T. henvendte sig om, at der ikke blev nævnt førpriser på nogen af tilbudsavisens varer i butikkerne.

Så du kan slet ikke forstå, hvis kunderne står forvirrede tilbage, når man ikke kan se førprisen på noget, der er i tilbudsavis og står med rød skrift i jeres supermarked?

»Jeg kan godt forstå, at nogle måske skal vænne sig til det, men vi bestræber os altså på at kommunikere det så direkte som muligt, og det gør vi med sætningen på forsiden af avisen hver uge,« siger han.

I forvejen har Nettos ejer Salling Group slået fast, at varer med priser, der ikke er nedsatte, ikke længere skal stå som egentlige tilbud og dermed uden førpriser.

Men som B.T. søndag skrev, så sker det fortsat, og det vil Netto nu stramme op på.