Skumle kælderrum uden skiltning og absurd billige priser.

Overser du de tegn og køber en vare alligevel, så vil du med stor sandsynlighed blive sigtet for hæleri, hvis politiet finder ud af, at varen er stjålet.

Det har flere købere i blandt andet Odense måtte sande, da de torsdag fik besøg af Fyns Politi og ransaget deres hjem.

Politiet mistænkte dem for at have slået til på tilbud, der var lidt for gode til at være lovlige.

I alt blev 15 hjem på Fyn og i resten af landet ransaget på grund af politiets mistanke.

Ifølge Fyns Politi blev købene nemlig foretaget i en kælder i et industrikvarter, hvor der ikke var nogen synlige tegn på, at der var tale om en reel butik eller virksomhed.

»Henter man en ny vaskemaskine i en suspekt kælder hos personer, der måske ikke helt er i stand til at forklare, hvor de har varerne fra – ja, så bør man måske bare køre tomhændet hjem igen«, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Politiet beslaglagde køleskabe, komfurer, frysere og ovne på adresserne, som stammer fra flere indbrud tidligere på året i blandt andet Odense og Kolding.

Fire mænd blev i april anholdt for de mange indbrud, der nu har ført endnu flere sigtelser med sig.

De gode tilbud og oversete faresignaler kan ende med at koste de sigtede hælere op mod et år og seks måneders fængsel.