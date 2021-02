En verserende pandemi, nedlukning af samfund og meget strikse indrejserestriktioner med test og isolation.

Det lyder de facto som en nedlukning af turistbranchen, men hotellerne er ikke tvunget til at holde lukket.

Det gør de fleste alligevel, da efterspørgslen efter hotelværelser er meget lav. Men Københavns største hotelkæde, Arp-Hansen Hotel Group, holder samtlige af sine 12 hoteller i hovedstaden åbne.

De er ramt af krisen som alle andre aktører, men håber, at en snarlig genåbning vil få ketchupeffekten til at træde i kraft. Dorte Krak, administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group, fortæller til Finans.dk, at de forventer et stort behov blandt fritidsrejsende, der skal stille deres rejselyst.

En væsentlig andel af kædens gæster er dog fra udlandet, og derfor kræver det også, at der åbnes op for udenlandske turister. Og selvom det måske har lidt længere udsigter, så tror Dorte Krak, at de nok skal vende tilbage, da Danmark har vist sig at håndtere pandemien og krisen godt.

»Verden ligger ned, og alle har blodrøde tal. Vi er også ramt, men vi har kontrol over situationen. Vi har dyb respekt for det, som sker i branchen, og vi er ikke ådselgribbe. I stedet bruger vi krisen til at blive dygtigere og smartere.«

Arp-Hansen Hotel Group har i årevis været en velrustet virksomhed med konstante og stabile overskud på over 200 millioner kroner. De sidder på mere end 20 procent af værelserne i København og har en egenkapital på knap 2,4 milliarder kroner.

Derfor står virksomheden også godt i forhold til en skærpet konkurrence de kommende år, hvor flere nye hoteller åbner. Dorte Krak forventer således, at kapaciteten i København stiger med 10-15 procent.