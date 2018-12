Udvalgte partier i Folketinget blev på et møde i Folketingssalen onsdag indkaldt til forhandlinger med regeringen.

»Det bliver drøftelser imellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, som jo er grundlaget for regelsættet. Derfor kan man (de øvrige partier, red.) efterfølgende jo vælge at tilstutte sig den aftale, vi eventuelt måtte indgå,« siger Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V).

Det var Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre, der havde indkaldt ministeren til en forespørgseldebat i salen onsdag formiddag. I den forbindelse blev der fremlagt intet mindre end tre forskellige forslag til videre behandling i forbindelse med Mint-sagen, hvor velfungerende børn bliver udvist, fordi de ikke vurderes at kunne integres i Danmark.

Ministeren selv gør det klart, at hun først og fremmest har tænkt sig at lave en bedre vejledning til de forældre, som måtte ønske deres børn med til Danmark. Det arbejder ministeriet allerede på.

»Jeg forventer, at der bliver lagt en supplerende vejledning ud på Udlændingestyrelsens hjemmeside meget snart,« siger hun.

Inger Støjberg fastslår dog, at regeringen ønsker at fastholde den stramme udlændingepolitik.

»Men jeg ser debatten om de her sager som en god muliged for at få kigget på, om der er behov for mindre justeringer af de gældende regler, så de i endnu højere grad adresserer det problem, de er skabt for at løse,« siger hun.

Ministeren vil derfor inden længe indkalde til drøftelser mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og regeringen.

»Det er dog afgørende for regeringen, at vi fastholder kernen i reglerne, så vi har nogle regler, der sikrer, at de børn, der skal have deres liv i Danmark, kommer hertil så tidligt som muligt. Det mener jeg, vi skylder de børn, som skal have en fremtid her i landet,« siger Inger Støjberg.

Socialdemokratiets integrationsordfører Mattias Tesfaye ser Støjbergs invitation som ‘en fjer i hatten’.

»Regeringen har endelig efter lang tids diskussion anerkendt, at der er behov for lovændringer,« siger han.

Socialdemokratiet stillede sammen med SF onsdag formiddag selv et forslag, hvor det centrale for Mattias Tesfaey var at tvinge ministeren til at indkalde til forhandlinger.

Hvad mener du om, at det kun er Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, der er inviteret til forhandlinger med regeringen?

»Vi kommer til de forhandlinger, vi bliver inviteret til. Vi så også gerne, at de øvrige partiet var inviteret med, men vi kommer til at deltage,« siger han.

De tre forslag skal til afstemning torsdag.