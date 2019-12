Sangere, skuespillere, tv-værter, erhvervsmænd og en politiker.

Det har været et år med mange virkelig dyre handler på det danske boligmarked - og en del af dem er serveret med et ordentligt drys stjernestøv.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Blandt andet kan hitmageren, Rasmus Seebach bryste sig af at stå bag den absolut største kendis-handel i år - og den tredje dyreste villahandel på landsplan - med en købspris på næsten 40 millioner.

Men også Hummel-bossen, Christian Stadil, iværksætteren, Ian Winther Høiland og fodboldspilleren, Jannik Vestergaard har haft beløb på den anden side af 30 millioner kroner i spil for at købe og sælge mursten i år.

Her er årets største kendishandler



Rasmus Seebachs kæmpehandel

Det er gysser i ørehængere. I hvert fald har popsnedkeren, Rasmus Seebach lavet årets tredje dyreste hushandel på landsplan i 2019, da han i foråret smed 39.750.000 kroner efter en næsten 400 kvadratmeter stor pragtvilla i det mondæne forstadskvarter Hellerup nord for København.

Hummelbossens nye milliardærbolig

2019 var ikke bare året, hvor forretningsmanden og milliardæren, Christian Stadil blev far til fire, men han blev også en 916 kvadratmeter stor villa på grænsen mellem Østerbro og Hellerup rigere. Han købte den 27-værelses ejendom gennem sit firma for 35,5 millioner kroner.

Gevinst til ejendomsmatador

Ejendoms-iværksætteren Ian Winther Høiland lever blandt andet af at investere i ejendomme, udvikle dem og sælge videre.

Iværksætterens 404 kvadratmeter store palævilla i Charlottenlund nåede kun at være på markedet i knap to måneder, før den blev solgt for svimlende 33,5 millioner kroner.

Driblet sig til Danmarks dyreste

Fodboldspilleren Jannik Vestergaard havde ikke bare travlt på den sydengelske fodboldbane for Southampton FC i år, men også en anden bane: det danske boligmarked. Her købte han nemlig årets dyreste rækkehus - en over 380 kvadratmeter stor bolig på Holmen i København - for lige præcis 30 millioner kroner.

Ulrichs dyre lejlighedssalg

Dyr, dyrere, København. Ejerlejlighederne i landets hovedstad bliver handlet til skyhøje priser. Særligt, hvis det gælder 300 kvadratmeter liebhaveri midt i København K, som den bolig-finansmanden, Mads Ulrich solgte i år. Den eksklusive lejlighed indbragte den tidligere yuppie lige over 18,6 millioner kroner. Det skriver Boliga.dk.

Ny baby og ny bolig

Stjernefrisøren Dennis Knudsen blev i 2019 far til en lille dreng. Derudover købte han også en ny bolig: en 200 kvadratmeter stor penthouselejlighed på Myrholmen i det københavnske kvarter, Sydhavnen. Han betalte lige knap 15,5 kilometer for boligen inklusiv udsigt til havneløbet.

Ministerens millionkøb

Som medlem af Folketinget for Liberal Alliance lå beliggenheden af Ole Birk Olesens lejlighedskøb lige til højrebenet. Der er i hvert fald ikke langt til Christiansborg fra adressen på H. C. Andersens Boulevard, som den forhenværende minister og fruen, Sif Meincke, købte for 10,5 millioner kroner i starten af året.

Bytte bytte købmand

Niels Olsen har ikke bare haft en, men to boliger i spil i år. Den ene: en 240 kvadratmeter stor pragtvilla i Charlottenlund, solgte han og hustruen, Joy-Marie Frederiksen, på knap tre måneder for på 13,5 millioner kroner. Den anden bolig: en liebhaverlejlighed på 220 kvadratmeter på Frederiksberg, købte de til samme eksakte beløb.

Fra gammelt til nyt

Den populære tv-vært fra blandt andet Vejret på TV2 Cecilie Hother kunne sammen med sin mand, Thomas Honoré Gregers, give nøglerne videre til deres patriciervilla i Lyngby, da den 260 kvadratmeter store villa blev solgt i sommer.

Salgsprisen på 10,3 millioner kroner hjælper sandsynligvis lidt på vej i parrets nybygger-projekt, der også ligger i byen nord for København.

Se huset her

Skarp kok, skarp pris

10 millioner kroner rent ud. Så meget lagde tv-kok Bo Bech for sin nye 191 kvadratmeters udsigtslejlighed ved Søerne i København. Kokken, der har ført kniven hos Restaurant Paustian og Geist var også skarp under prisforhandlingerne - i hvert lykkedes det ham at nappe boligen 1,5 millioner under udbudsprisen.

Breinholts boligbyt på Østerbro

Der var også boligheld i 2019 hos tv-vært Anders Breinholt, der sammen med sin kone, Line Breinholt, fik solgt lejligheden på Østerbrogade i København. De 194 kvadratmeter endte med at indbringe parret 9.250.000 kroner. De bliver dog på Østerbro, hvor de i foråret købte et hus.

*Boliga.dk har opgjort årets dyreste kendishandler udfra salg tinglyst i perioden mellem 1. januar og 17. december 2019.

Der tages forbehold for forsinkelse hos Tinglysningen.