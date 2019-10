»Det må samlet set anses for at være skuffende.«

Kurator Boris Frederiksen er ikke imponeret over dagens auktion, hvor Britta Nielsens værdier i Sydafrika blev solgt.

Han står på vegne af den danske stat for at skrabe resterne af den svindeltiltalte kvindes værdier sammen.

Ved dagens auktion kom der ifølge TV 2 et bud på Britta Nielsens afrikanske villa på 91.000 kroner. Auktionshuset havde forventet at sælge det for mindst 700.000 kroner.

I alt er Britta Nielsen anklaget for at have franarret den danske stat knap 117 millioner kroner.

Ud over villaen blev bl.a. Britta Nielsens bil, en Land Rover Defender, solgt for omkring 128.000 kroner.

Der er ifølge Boris Frederiksen frem til i dag fundet værdier for 5-7 millioner kroner. Så ét stort spørgsmål står tilbage - hvor er resten af de 117 millioner kroner?

»Vores indtryk er, at de penge i meget betydeligt omfang er blevet brugt på privat forbrug. Mad, drikke, rejser og heste, der ikke længere har værdi. Hvis man køber en flaske vin, er der ikke noget tilbage bagefter.«

Kan det tænkes, at der er blevet deponeret diamanter forskellige steder i verden?

»Det kan jeg ikke afvise. Britta Nielsen har ikke ønsket at sige noget. Hvis man leger med tanken om, at hun har købt diamanter mod kontakt betaling i Sydafrika, kan jeg ikke sige andet end, at det kan lade sig gøre. Og at det ville være relativt svært at afdække,« siger Boris Frederiksen.

Danskerne kunne tirsdag få et indblik i Britta Nielsens overvådige forbrug. Fra villaen i Sydafrika tæt på den verdensberømte Kruger National Park blev alle hendes ting fremvist.

Dyre Apple-produkter, fotoudstyr, to Playstation og en stor Weber-gasgrill. Et hav af udsnittede afrikanske træfigurer og masker.

To kameralinser fra Nikon blev solgt for 76.000 rand svarende til cirka 35.000 kroner, mens Britta Nielsens gasgrill er solgt for 2.800 kroner, beretter TV 2, der var til stede ved auktionen sammen med omkring 25 interesserede købere.

Boris Frederiksen fortæller, at det er bagmandspolitiet (SØIK), der har samarbejdet med sydafrikanske myndigheder om auktionen i Sydafrika.

Retssagen mod Britta Nielsen begynder 24. oktober i Københavns Byret.

Opdateres...