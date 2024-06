Øllet blev skæbnesvangert for en spritbilist på Bornholm.

Klokken 10.38 torsdag morgen ik Bornholms Politi en anmeldelse om, at en kvindelig bilist havde påkørt en palle med ølfustager foran en beværtning i Allinge.

Anmelderen mistænkte kvinden for at være påvirket af alkohol i forbindelse med påkørslen af beholderne til fadøl.

Den mistanke kunne en tilkaldt politipatrulje kort efter bekræfte, da betjentene nåede frem til uheldssstedet.

Den 59-årige kvinde fra Allinge, der kørte bilen, blev taget med til hospitalet for at få taget en blodprøve. Og samtidig blev hun sigtet for spirituskørsel, fremgår af døgnrapporten fra politiet på solskinsøen.

Her omtales det også, at Bornholms Politi også torsdag aften fik en anden spritbilist i garnet.

Her kom anmeldelsen klokken 21.53 fra en borger, som havde observeret en personbil køre meget slingrende i Rønne, så anmelderen havde fået mistanke om spirituskørsel.

Ved Vibegårds Runddel i den sydøstlige udkant af Rønne fik en patrulje kontakt til bilen, hvor betjentene kunne konstatere, at føreren ganske rigtigt havde en promille over det tilladte.

Den 21-årige mand bag rattet blev sigtet for spirituskørsel og fik inddraget førerretten.