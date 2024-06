Han stod bogstavelig talt med godt et kilo dynamit i hænderne, da han blev anholdt hjemme hos sin mor.

Godt nok var de to stænger sprængstof pakket ind i sølvpapir i bæreposen, og under retssagen har han hævdet, at han troede, at der var tale om narkotika.

Men hos byretten i Helsingør var der ingen slinger i valsen, da straffesagen mod en 46-årig palæstinenser og hans et år yngre danske kammerat torsdag eftermiddag blev afgjort.

Begge blev kendt skyldige i at stå bag to voldsomme sprængninger af Nordeas hæveautomat i Humlebæk Centen i Nordsjælland.

Sprængningerne fandt sted midt om natten henholdsvis 24. januar og 22. februar sidste år, hvor de begge gange forvoldte store skader.

Og byretten i Helsingør bestemte, at den 45-årige dansker skal straffes med fem års fængsel og den 46-årige palæstinenser med fængsel i seks et halvt år.

Sidstnævnte blev desuden endnu en gang udvist af Danmark for bestandigt. Det har han allerede to gange tidligere oplevet som konsekvens af domme for grov kriminalitet i form af hård narko og groft tyveri.

Ved det to sprængninger af hæveautomaten fik gerningsmændene ikke meget ud af anstrengelserne.

Selvom der ved den første sprængning blev brugt en solid mængde eksplosivstoffer – formentlig dynamit – lykkedes det ikke gerningsmændene at få ødelagt pengeautomaten så effektivt, at de kunne få adgang til de 994.500 kroner, som hæveautomaten indeholdt.

Ved kuppet en måned senere forsøgte gerningsmændene sig med to trykflasker med henholdsvis ilt og acetylengas i håb om at kunne smadre pengeautomaten tilstrækkeligt.

Selvom de eksploderende trykflasker ifølge politiets beregninger havde en effekt svarende til ét kilo sprængstof, lykkedes det dog heller ikke her gerningsmændene at få adgang til de 609.500 kroner i pengesedler, som befandt sig i automaten.

Sprængningen gik derimod hårdt ud over en nærliggende Blå Kors-forretning, hvor ruderne gik i stykker og vandet fra radiatorerne fossede ud. Skaderne blev opgjort til mindst 430.000 kroner.

Den 46-årige palæstinenser ankede på stedet sin fængselsdom til frifindelse, mens hans kammerat tog betænkningstid i forhold til anke.