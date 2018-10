For et par årtier siden havde vi knap nok hørt om probiotika. I dag viser forskning, at vores tarmbakterier lader til at have stor effekt på vores helbred.

Men den forskning, der ligger til grund for disse påstande, er knap så solid, som man ellers kan få indtryk af. Det skriver forskning.no, Videnskab.dk’s norske søster-site, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Dermed kan man ikke blot gå ud fra, at probiotika kan hjælpe alle mennesker med for eksempel irritabel tyktarm, fortæller Arnold Berstad fra Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

»'One size fits all' gælder ikke for probiotika,« skriver han i en email.

Nogle af studierne om probiotika peger på, at bakterieprodukterne godt kan hjælpe.

I 2016 skrev Norges Folkehelseinstitut, der svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark, for eksempel om en opsummering, som indikerede, at probiotika kan forebygge tarminfektion.

Men for nylig blev to studier publiceret, som sår tvivl om nytteværdien af probiotika.

Det ene studie indikerer, at mælkesyrebakterierne ofte bare suser gennem tarmen uden at gøre noget særligt.

Det andet studie indikerer, at de bakterier, der ret faktisk etablerer sig, til tider gør mere skade end gavn.

Et af problemerne for probiotika-forskningen er, at vi ikke rigtig ved, hvad bakterierne foretager sig inde i tarmen.

Men meget tyder på, at bakteriesammensætningen i afføringen ikke kan fortælle så meget om bakteriernes effekt på hverken tarm eller helbred.

»Det nyeste er, at det er mikrobiomet i slimhinden eller i lumen (tarmkanalen), som betyder noget; ikke mikroberne i afføringen,« skriver Arnold Berstad.

»De mikrobielle undersøgelser af afføring, som tidsskrifter er flydt over med de seneste 15 år, er altså af mindre interesse.«

