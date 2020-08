Et “håndværkertilbud" er noget af det, der står langt oppe på listen, når danskerne leder efter en ny bolig. I hvert fald er det som regel at finde i top ti over de ord, som de boligsøgende bruger mest.

Der er da også i mange tilfælde rigtig mange penge at spare på de mere eller mindre slidte huse, som på landsplan i gennemsnit kommer til salg for priser over 50 procent lavere end de andre huse på boligmarkedet.

Det viser tal fra Boliga.dk.

De seneste fem år er villaerne, som har fået påtrykt mærkatet “håndværkertilbud” i salgsannoncen, nemlig kommet på markedet til i gennemsnit 1,15 millioner kroner, hvilket altså er halvt så meget, hvis man sammenligner med alle huse, der kom til salg i samme perioden og i gennemsnit kostede 2,5 millioner kroner*.

Selvom en rabat på 50 procent for de fleste vil lyde som et rigtig godt tilbud er der også nogle steder i landet, hvor der er næsten 80 procent at spare.

Det er tilfældet i Herning og Langeland Kommune, hvor de såkaldte “håndværkertilbud" er omkring 77 procent billigere end de ganske normale huse til salg - landets største prisforskel.

I Gentofte og Greve Kommune skal du derimod kigge længe efter så store rabatter: Her er håndværkertilbuddene blot 23 procent billigere end de andre huse.

Billigst og dyrest

Det står klart, at selvom “håndværkertilbud” er et universelt udtryk på boligmarkedet, så er der rigtig stor forskel på, hvad det betyder for prisen - alt efter om du for eksempel står i en af de dyre kommuner nord for København eller i Rudkøbing på Langeland.

I forstadskommunen Gentofte nord for København koster et håndværkertilbud nemlig næsten 7,3 millioner kroner - et godt stykke foran andenpladsen, som Lyngby-Taarbæk indtager med et gennemsnit på 4,6 millioner kroner for de slidte huse.

Gentofte er da også den kommune i landet med de højeste huspriser og de almindelige villaer, der kom til salg i det mondæne boligområde, kostede de i snit omkring 9,4 millioner kroner – I Lyngby-Taarbæk kostede de knap seks millioner kroner.

Hvis man skal tættere på de priser, som den gennemsnitlige boligsøgende nok vil anse, som “et godt tilbud”, så skal man kigge på Langeland eller i Lolland Kommune.

Det er nemlig kommunerne med de allerbilligste håndværkertilbud, som i gennemsnit koster omkring 230.000 kroner begge steder - modsat de almindelige huse, der koster omkring en million på Langeland og 770.000 kroner på Lolland.

