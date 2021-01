En lastbil er torsdag eftermiddag brudt i brand på Sønderborgmotorvejen.

Mens politi og brandfolk arbejder på stedet er der blevet spærret i begge retninger, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Lastbilen på Sønderborgmotorvejen brænder stadig. Motorvejen er lukket i både øst- og vestgående retning. Brandvæsnet forventer først at kunne åbne om cirka to timer, lyder det i et tweet klokken 13.15.

Der er tale om strækningen mellem afkørsel 13 og 14. Det er afkørslerne Avnbøl og Gråsten.

Bilister skal derfor finde en alternativ rute, skriver politiet.

I første omgang blev der kun lukket i østgående retning. Vejbanen på den modsatte side fik dog også problemer på grund af branden.

- Det østgående spor er spærret, det vestgående spor er kraftigt generet af røg. KØR MEGET FORSIGTIGT og vis hensyn til redningspersonalet på stedet, lød det i et tidligere tweet fra politiet.

Også Fyns Politi melder om trafikale udfordringer.

På Lillebæltsbroen er en trailer væltet.

- På Lillebæltsbroen i vestgående spor er i øjeblikket en væltet trailer. Det giver trafikale udfordringer. Formentlig væltet på grund af den kraftige vind, skriver Fyns Politi.

Tidshorisonten for en mere normal trafik på broen er ukendt.

/ritzau/