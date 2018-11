Der kan både være en king-size seng, et gamer-rum og måske også et grovkøkken.

Plads er der nemlig rigeligt af, men når et hus med masser af kvadratmeter skal sælges, så skal køberne sove på det både den ene, den anden og den tredje gang. En ny opgørelse fra boligsiden Boliga viser nemlig, at det tager længst tid at sælge de største huse - og salgstiden stiger, efterhånden som kvadratmeterne gør det samme.

Således tog det 234 dage at sælge et hus på mere end 200 kvadratmeter, mens der kunne barberes 99 dage af salgstiden, hvis det var et hus på under 50 kvadratmeter, der skulle sælges. Og salgstiden er støt stigende fra det pladsmæssige yderpunkt til det andet.

Derfor vælges små huse

Ifølge cheføkonom hos Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, er der tre årsager til, at det er lettere at komme af med de mindre huse.

Først og fremmest er der de købere, hvor privatøkonomien ikke rækker til ekstra mange kvadratmeter, og de kan derfor være tvunget til at gå på kompromis med størrelsen.

- Ligeledes vil boligkøberne skulle afveje, hvor stor en nytteværdi de ekstra kvadratmeter bolig giver - holdt op imod hvad de rent faktisk koster. Er man en typisk familie med et barn eller to børn, så vil nytteværdien af ekstra kvadratmeter plads helt automatisk aftage, når de basale behov for plads er opfyldt, siger han til Boliga.

- Endelig er der også mange af de større og ældre huse, hvor planløsningen ikke er helt optimalt udnyttet, og hvor der kan være en del spildplads. Det kan også mindske efterspørgslen – selv fra de familier, som kræver meget plads, men som måske alligevel ikke føler, at de mange kvadratmeter slår til for familien, slutter Christian Hilligsøe Heinig

Her sælges der hurtigst

Der er dog store regionale forskelle - selvom tendensen er den samme. Salgstiden er generelt kortere i Region Hovedstaden, mens det tager noget længere tid at tiltrække sig en købers opmærksomhed i Region Syddanmark og Nordjylland.

Men uanset om man bor langt mod nord eller en kort køretur fra København, så har der været fremgang på husmarkedet. En fremgang der ventes at fortsætte:

- Trods forskelle i salgstiderne på tværs af boligstørrelserne, så ændrer det ikke ved, at huspriserne gennem de senere år har været stigende på landsplan uanset boligstørrelse. Tendensen til stigende huspriser venter vi vil fortsætte gennem 2019, da der er udsigt til et fortsat økonomisk opsving med stigende beskæftigelse til følge samt et stadig meget lavt renteniveau i en historisk kontekst, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Her kan du se, hvor længe det tog at sælge husene i forskellige størrelser i din kommune