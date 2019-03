Sofie kunne ikke sige nej til tilbuddet: 10.000 kroner for at bruge en weekend på et hotel med en sugardaddy og dyrke sex med ham.

Hun var netop blevet smidt ud hjemmefra og var på desperat jagt efter penge til et indskud.

Sofie steg derfor på et tog på hovedbanegården i Aarhus og satte kursen mod Odense.

Den 18-årige kvinde var på vej til sin første sugardate.

I dag - knap to år senere - kan hun se tilbage på i hvert fald 50 sugardates med forskellige mænd.

Og så kan hun se tilbage på det sidste møde, der endte med at give hende ar på sjælen, en psykisk diagnose og en lyst til at advare andre mod at gå i hendes fodspor.

Men det vender vi tilbage til.

Sofie steg ud af toget på Odense Banegård. Her spottede hun hurtigt sin sugardaddy, der var i sluttrediverne.

Den 18-årige kvinde var nervøs, men alligevel satte hun sig ind i hans bil.

»Hej,« siger hun. Han kvitterer med et »hej« tilbage. Og så er der stilhed.

»Det var enormt akavet, indtil vi nåede til hotellet. Jeg tror heller ikke, at han havde prøvet det før,« fortæller den nu 20-årige Sofie.

Hun har valgt at dele sin historie til B.T., fordi hun for alvor har mærket bagsiden af medaljen. Og det er i sådan en grad, at Sofie til hver en tid vil advare andre kvinde mod at træde ind i den verden.

En verden, som flere og flere unge piger træder ind i, og som SF fredag oplyste, at partiet vil have bekæmpet.

Men Sofie hedder ikke Sofie. Det er et navn, som B.T. har givet hende. Der er nemlig ingen andre end Sofies kæreste, der kender til den 20-årige kvindes fortid og den kamp, hun nu kæmper hver eneste dag.

Hverken familie, venner eller kollegaer. Det er for stort at tabu for Sofie at fortælle om det.

Og det hele startede altså i Odense.

Stemningen mellem Sofie og hendes sugardaddy var nærmest ubehageligt akavet i bilen, men da de ankom til hotelværelset, smed de klæderne og gik i bad sammen.

Det løftede stemningen og gav dem også en mere naturlig overgang til det, som det til syvende og sidst handlede om.

Sex.

Og ja. Brusekabine blev til hotelseng, men hvordan er det som en 18-årig kvinde at ligge med en dobbelt så gammel mand over dig?

»Det var underligt, for jeg tændte jo ikke på ham. Jeg vil ikke sige, at jeg følte mig tvunget i situationen, men alligevel kan man jo ikke sige nej, fordi det er en aftale. Jeg prøvede dog at få tankerne væk fra den situation, jeg lå i,« fortæller hun.

Søndag kunne Sofie tage hjem. Hun havde spist middag med manden, gået rundt i den fynske hovedstad, og så havde hun naturligvis også dyrket sex med ham en håndfuld gange.

Men hun var også 10.000 kroner rigere

Nu var hun bidt af de hurtige penge, og det var ikke småt med tilbud.

Få dage tidligere havde hun en aften oprettet en profil på den store danske sugardating-side sugardaters.dk.

Kort efter lagde hun sig til at sove, og da hun morgenen efter åbnede sin sugardaters-profil, ventede der intet mindre end 140 beskeder.

Beskeder med tilbud i alverdens afskygninger.

»De fleste beskeder læner sig op af reel prostitution, hvor mændene vil mødes i deres bil og have sex. Men der er også de mere mærkelige af slagsen. Jeg er blandt andet blevet tilbudt ekstra mange penge for at klippe mig skaldet, fordi sugardaddyen altid havde drømt om at have sex med en kronraget kvinde,« fortæller Sofie.

Og herefter tog det fart.

Det efterfølgende halvandet år mødtes Sofie med omkring 50 forskellige mænd.

Få gange har det været en middag uden sex, men klart størstedelen har formålet med sugardaten været at dyrke sex med penge som betaling.

Det har været på alt fra dyre hotelværelser til bagsædet af en bil. Og det har været alt fra 1.000 kroner til 2.500 kroner for regulær sex.

Mand blev altså til mænd, og pludselig havde Sofie råd til at give cocktails i byen til veninderne.

Det gav et kick.

Uge efter uge mødtes Sofie med forskellige mænd, men da hun fyldte 19 år i 2018, indgik hun et fast sugardater-forhold med en mand.

Han er midaldrende og har to børn, men han er single.

Eller det troede Sofie i hvert fald.

Den dengang 19-årige Sofie og sugardaddyen havde allerede mødt hinanden flere gange og haft sex, da de fik kontakt med hinanden på Facebook.

Og her fik Sofie et chok. Manden var gift, selvom han havde sagt, at han ikke havde en partner.

Det vælger hun at konfrontere ham med på et hotelværelse.

»Jeg siger, at jeg ikke vil det her mere, og at jeg synes, han skal passe sin familie. Han bør ikke lyve for sin kone,« fortæller Sofie.

Det råd tager sugardaddyen ikke godt.

Han låser døren til hotelværelset, og herefter følger den episode, som skulle vise sig at ændre Sofies liv på få minutter.

Sofie vil ikke gå i dybe detaljer om de efterfølgende minutter, men ifølge hende bliver hun tvunget til sex på en måde, hvor hun ikke kan stille noget op.

Hun prøver at sige fra, men til ingen nytte. Bagefter får hun at vide, at det går værst ud over hende selv, hvis hun siger det til nogen.

Sofie forlader hotellet og ser aldrig manden igen. Hun har heller ikke været på en eneste sugardate siden.

Og det er der en god grund til.

»Efter episoden har jeg været indlagt på psykiatrisk flere gange, fordi jeg har fået diagnosen borderline. Det har ødelagt mig. Jeg er utryg ved andre mænd, og jeg kan ikke sove. Når jeg går udenfor alene i mørket, gennemlever jeg hele episoden sekund for sekund,« fortæller hun.

Sofie har ikke haft mod til at konfrontere eller anmelde manden, men nu gør hun sit for at advare andre kvinder om den konsekvens, som sugardating kan have.

»Det var rigtig nemme penge, men det er slet ikke det værd. De negative oplevelser er mange flere end de positive, og jeg kan jo mærke, hvad det har gjort ved mig. Det har ændret mit liv totalt,« fortæller hun.

Hun frygter, at andre unge kvinder som hende selv kan falde i fælden.

For den er aldeles nem at falde i.

»Det er alt for nemt at komme ud i det her. Og når jeg har læst artikler om sugardating, så er det altid kun positive ting om, at det har været fedt, og at det er hurtige penge. Men ingen unge kvinder burde begynde som sugardater,« understreger Sofie.

Det tager nemlig kun få minutter at oprette en bruger på sugardaters.dk, og som i Sofies tilfælde går der altså ikke mere end en nat, før de første hundrede tilbud om hurtige penge for sex ligger i indbakken.

I dag har Sofie fået en kæreste, og til ham har hun fortalt alt om sin fortid som sugardater.

»Heldigvis er han enormt støttende, selvom han lige skulle bruge lidt tid på sluge den,« fortæller hun.