Badehoteller: Udsigten betager, sengetøjet knitrer, vinen perler på glasset, og maden er et kapitel for sig. Sommerferie i Nordsjælland på badehotel er, som kongerne gjorde, når de skulle slappe af. Derfor hedder det ‘Kongernes Nordsjælland’. Det er kun en lille times kørsel fra København, og badehotellerne er af høj standard, mens strande med rent sand og vand strækker sig, så langt øjet rækker.



Hornbæk

Badebyen Hornbæk er en slags dansk St. Tropez. Ferrarier med ‘silverbacks’ i lyserøde poloshirts er endnu ikke gået af mode. Heldigvis. For det skaber ærligt talt en international, festlig følelse. Krydret med ‘Det Fedtede Hjørne’, et madmarked ved stranden med mad i bambusskåle og bohemeklædte kvinder, giver det en god, dansk, løssluppen sommerstemning.



Hornbækhus, et af byens badehoteller, opfylder alle drømme om sommer på badehotel. Det ejes af rigmanden Lennart Lajboschitz, så renoveringen er gennemgribende. Det er stadig det oprindelige træhus fra 1904, blot sat minutiøst i stand med 36 individuelt indrettede værelser. Maden anrettes på tallerkener og indtages ved langborde. Kokken har gjort sig umage, for råvarerne sættes kreativt sammen, mens smagen vækker barndomsminder. Altid smukt anrettet med grønt eller blomster. Alt er forskelligt på hotellet, men alligevel hænger det sammen. Og netop ‘sammen’ er et mantra på Hornbækhus. Der lægges op til, at man skaber sociale bånd. Yoga, fællessang eller en kop kaffe i bogsalonen kan skabe gode samtaler. Vil man bo tættere på stranden, kan man booke sig ind på Hotel Villa Strand, som er en del af Hornbækhus. Man sover næsten med tæerne i vandkanten, og man er tæt på hotellets bar, Villa Strandbar, som har åbent, når vejret tillader det.



Gilleleje

En duft af røget fisk og fadøl. Det er Gilleleje Havn. En fiskerby med ægte feriestemning. Byen er livlig, for det er en by, der lever året rundt med butikker og restauranter. Frisk fisk skal dog nydes på havnekajen, mens mågerne kredser misundeligt over dine rejer. Gilleleje Havn er en af de ældste industrihavne i Danmark, så man ser mænd i gule trucks, der kører rundt med dryppende fiskekasser.



Det mægtige Gilleleje Badehotel ligger på toppen af Sjællands absolut nordligste punkt, Gilbjerghoved. Her er fri udsigt til Kullen i Sverige, og Gilleleje Badehotel er i det hele taget et badehotel, som ligger nærmest urimeligt smukt. Det har været et pensionat siden 1895, og renoveringen er foregået nænsomt over år. Det er som en boligreportage - hvidt og romantisk og passer utroligt godt til hvide sommerkjoler og stråhat. Hotellet har en afdeling med dampbad og massage, eller måske lokker en lækker hamam-behandling. Vil man bo mere privat, kan man leje Strandhuset. Man sover i Hästens-senge, der er pejs, og den store terrasse indbyder til samtale. Den traditionelle badehotelscharme går igen i restauranten - eller spisesalen, som det hedder på badehotelssprog, hvor man sidder ved borde med hvide duge, og menuen er på tre retter.



Liseleje

Liseleje har den smukkeste, rå strand, som dog stadig er børnevenlig. I det hele taget er Liseleje god til børnefamilier. Liseleje har en fantastisk naturlejeplads tæt på stranden, som er strategisk placeret, ikke for langt fra ishuset. Badebyen er en lise for sjælen, og der er selvfølgelig et lokalt galleri. Die Kunsthalle Liseleje er et samlingssted for moderne kunst og sommerstemning. Ambitionerne er store, og hver lørdag er der fernisering med en ny kunstner. Med sommervin i glasset er der ikke langt til The Hamptons fra Long Island.



Liselængen Badehotel ligger blot 100 meter fra stranden med en traditionel og nærværende stemning. Der er 16 værelser, som alle er lyse og rare. Som et ægte badehotel er maden lækker, og man går meget op i økologi og lokale råvarer. Man opfordres til at slappe af og slentre ned til stranden i badekåben, som hænger klar på værelset. Når man har morgenbadet, kan morgenmaden tages med ud i den grønne have. Hotellet udlejer cykler ud til 60 kroner og laver en lækker picnickurv til 100 kroner pr. person.



Tisvilde

Havgaarden Badehotel ligger mellem Tisvildeleje og Heatherhill, og her høres intet andet end havets brusen. Det skulle da lige være, når man med klirrende glas skåler i aftensolen. Havgaarden er stråtækt idyl og romantisk badehotelscharme. Maden er tilberedt af blandt andre ejeren selv, som er med i køkkenet, når der tilberedes mad til forventningensfulde gæster. Værelserne er smagfuldt indrettet og lægger op til afslapning. I selve Tisvildeleje er der spas og løjer med drinks og musik, men også loppemarked på Birkepladsen hver lørdag, hvor man kan erhverve loppefund og takeaway-kaffe.



Til vandreture er ‘Troldeskoven’ en rå skov. Det er den ældste del af skoven i Tisvilde Hegn og hedder Troldeskoven, fordi de gamle skovfyr er forvredne af den hårde blæst – og måske fordi trolde har brugt dem som tandstikkere.



Oplev dette:

Hundested Havn har et væld af kreative butikker. I glaspusteriet kan man se glaspusterne arbejde, mens ilden buldrer. Deres vikingeskibe koster langt over 100.000 kroner. Men så er det heldigt, at man på træværkstedet overfor kan købe et smukt salatbestik. De øvrige butikker byder på keramik, kaffe og mad. Man kan også se polarforskeren Knud Rasmussens hjem.



Ruslands bakker er et fredet hedelandskab ved Dronningmølle. Enebærbuske, fyrretræer, lyng og græssende får holder området fra at vokse helt til. Det er også her, at Tegners Museum med statuer og malerier ligger.



Golfbanen Passebækgaard er en pay-and-play bane. Et dejligt afbræk, da ni huller ikke tager mere end et par timer.



Esrum Kloster og Møllegård i Græsted har en naturlegeplads, som udfordrer med middelalderlige aktiviteter. Møllegården er en skøn cafe med øl og mad, hvor middelalderen tydeligt viser sig med trappistøl, sæsonens afgrøder og økologi.