Et smitteudbrud på Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg gør, at skolen lukker ned.

Derfor sendes 1.000 elever hjem, skriver TV 2 Lorry.

Antallet af smittede oplyses ikke, men der er tale om elever, som har smittet hinanden på tværs af flere klasser.

Forældrene har fået følgende besked på Aula:

»På baggrund af antallet af smittede elever inden for en kort periode, fordelingen på flere klasser samt det høje smittetal i kommunen i øvrigt, har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en kort nedlukning af hele skolen samt fritidstilbuddene,«

Smitten i Frederiksberg Kommune har været stigende de seneste dage, og det har også fået borgmester Simon Aggesen (K) til at opfordre borgerne til at være ekstra varsomme.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serum Institut er det såkaldte testjusterede incidenstal på 178, og dermed nærmer kommunen sig grænsen for nedlukning. Grænsen for kommuner går ved et testjusteret incidenstal op 250.

På sogneniveau står det værre til i Frederiksberg Kommune. Godthaabs sogn har eksempelvis haft 385 smittede per 100.000 indbyggere.

Der vil fortsat være mulighed for nødpasning udendørs på skolen.