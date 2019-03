Hans bror er allerede udvist af Danmark for kriminalitet. Det samme gælder to farbrødre og en nevø.

Tirsdag kl. 12 afgør Højesteret, om 30-årige Jimmi Levakovic skal være det femte medlem af Danmarks mest kriminelle klan, der bliver dømt til udvisning.

Rigsadvokaten mener, at hans massive og årelange kriminalitet skal udløse en enkeltbillet til Kroatien.

Her har han statsborgerskab, men han har kun været i landet på en enkelt, kort rejse, og han taler ikke sproget.

Imod udvisning taler også, at han er født og opvokset i Danmark og sammen med sin kone har tre mindreårige børn på to, syv og 10 år i Høje-Taastrup.

Konen er svensk statsborger, men er ligeledes opvokset i Danmark.

Selv har han gået i dansk folkeskole, og han har senere uddannet sig til mekaniker. Dog uden nogensinde at have været på det legale arbejdsmarked.

Sidste år fik han sin 22. dom, da han blev idømt henholdsvis ét og to års fængsel af byret og landsret. I alt var han tiltalt for 35 lovovertrædelser af større og mindre karakter.

Tungest har det i forhold til eventuel udvisning vejet, at han blandt andet blev fundet skyldig i et hjemmerøveri i august 2017 mod en 66-årig kvinde på Østerbro i København.

Her var Jimmi Levakovic sammen med et par andre gerningsmænd med til at snyde sig ind i offerets lejlighed under påskud af, at de var VVS-folk, der skulle se på vandet.

Undervejs i udplyndringen i sit eget hjem blev den 66-årige kvinde presset ned mod et toilet på sit badeværelse, så hun ikke kunne rejse sig.

»Han har ikke magtet eller ønsket at blive integreret i det danske samfund og acceptere generelle samfundsnormer,« har det undervejs i Højesteret lydt fra sagens anklager.

Familien Levakovic blev for alvor landskendt, da familiens overhoved, Gimi Levakovic, som er Jimmi Levakovics onkel, for nogle år siden medvirkede i et dokumentarprogram på TV2.

I 2016 var også Gimi Levakovic tæt på at blive udvist til Kroatien. Her vurderede Højesteret dog, at det ville være i strid med menneskerettighederne, på trods af at han har flere domme bag sig.

Generelt udvises der hvert år flere end 1000 personer af Danmark.

I foråret 2018 fremlagde regeringen et forslag til en ændring af udlændingeloven med det formål at få flere kriminelle udlændinge udvist.

Det har siden ført til flere udvisninger af personer, som er født og opvokset i Danmark. Jimmi Levakovics forsvarer afviser dog, at hans klient kan udvises.

Det skyldes - ud over Jimmi Levakovics private forhold - at der ikke har været krav om udvisning i hans tidligere sager.

»Nu er han jo så advaret om det og risikerer i høj grad udvisning, skulle han begå kriminalitet igen,« lød det i sidste uge fra advokat Michael Juul Eriksen i Højesteret.

De fire medlemmer af Levakovic-familien, der allerede er dømt til udvisning, er klanoverhovedet Gimi Levakovic’ to brødre Django og Stefano samt nevøen Jura (for grove hjemmerøverier) samt nevøen Alpacino (udvist med indrejseforbud i 12 år efter vanvidskørsel).