Endnu en virksomhed må bukke under for coronapandemien.

Denne gang er det et andelsslagteri i Struer, der må dreje nøglen om.

Ejeren og direktøren af driftsselskabet DD Drift, har tirsdag indgivet en konkursbegæring, og han nævner en fejlagtig kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen midt i julehandlen i 2019 som en af de væsentligste årsager.

»Det var ødelæggende, og siden har vi kæmpet for at komme oven vande igen. Jeg synes, vi havde gjort en ihærdig indsats, men så kom covid og nu fugleinfluenza,« siger Hardy Eskildsen.

Oven på den svære juleperiode i 2019 kom altså først en verserende pandemi, og undervejs kom der også udbrud af fugleinfluenza.

Alle de faktorer lagt sammen har simpelthen været et alt for stort bjerg at bestige, og nu lukker slagteriet.

Med konkursen mister 40 medarbejdere på slagteriet jobbet. En melding, der var svær at videregive til de ansatte.

Især fordi, at flere af medarbejderne var flyttet til området i forbindelse med jobbet. Men nu må de altså se sig om efter noget nyt.