Der er søndag eftermiddag affyret skud på Vesterbro i Aalborg.

Der er tale om en 33-årige mand, der blev såret af skud.

Han er meldt i stabil tilstand af hospitalet.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er til stede, mens en »massiv efterforskning« er i gang.

Ifølge politiets foreløbige oplysninger, er der tale om et skyderi fra en bil til en anden på åben gade.

»Det er alvorligt med skyderi i det offentlige rum. Og vi efterforsker massivt at for pågribe mistænkte. Også af den grund alene er vi massivt til stede – for at skabe tryghed for byens borgere. Alle skal vide, at vi tager massivt hånd om den her sag: Skyderi på gaden er helt uacceptabelt,« oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi Thomas Ottesen.

Nordjyllands Politi har efter skudepisoden iværksat en tryghedspatruljering.

»Det betyder, at vores uniformerede patruljer er særligt synlige i hele Aalborg i almindelighed, og selvfølgelig omkring Vesterbro i særdeleshed,« siger Thomas Ottesen.

Politiet har ingen yderligere oplysninger vedrørende den igangværende efterforskning.

»Vi søger dog stadig vidner, så har man set noget, så ring til os på 114,« siger Thomas Ottesen.

Opdateres.