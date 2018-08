I sidste uge kunne Videnskab.dk fortælle om en spækhugger-hun, der skubbede sin afdøde unge hundredvis af kilometer foran sig, men nu ser det heldigvis ud til, at hendes sorg-svømmetur er overstået.

Det skriver Seattle Times ifølge Videnskab.dk

I alt nåede spækhuggeren at svømme mere end 1.600 kilometer med ungen, som hun var nødt til at slippe fra tid til anden for at komme op til overfladen og få luft for derefter at dykke ned og hente ungen op igen efterfølgende.

»J35 (spækhuggerens navn, red.) boltrede sig udenfor mit vindue i dag med andre hvaler fra flokken, og hun ser energisk og sund ud,« siger Ken Balcomb, der er stifter af Center for Whale Research i Washington, til Seattle Times.

Måske blev spækhuggeren nødt til at slippe ungen, fordi dennes krop simpelthen faldt fra hinanden. I hvert fald blev de to spottet for en uge siden, hvor ungens krop var ved at blive nedbrudt, skriver Seattle Times.Ifølge forskere er det ikke unormalt, at dyr som spækhuggeren har meget svært ved at komme sig over tabet af en unge.

Og tabet er da heller ikke kun moderens, for der er ikke blevet født en levende spækhuggerunge i den truede flok i 3 år, og kun 75 procent af ungerne har overlevet de seneste 2 årtier. Det skyldes især mangel på mad og forstyrrelser fra fartøjer i havet.

