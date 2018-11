Børn, der bruger mange timer udendørs, har mindre risiko for at blive nærsynede, viser britiske tal.

Hvis du ofte lader dit barn lege udenfor, gør du det formentlig en stor tjeneste.

Risikoen for at et barn bliver nærsynet senere i livet mindskes muligvis, hvis barnet har brugt mange timer udendørs, viser et engelsk studie. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Ifølge forskerne bag studiet spiller genetik en stor rolle i forhold til synet, men der tegner sig et billede af, at miljøfaktorer også spiller en stor rolle.

»Der er ikke meget, du kan gøre, når dit barn først er født, men lange perioder indendørs øger risikoen for nærsynethed« siger Katie Williams, en af forskerne bag studiet.

Nærsynede personer har svært ved at fokusere på ting langt væk, og andelen af personer med den lidelse stiger markant verden over.

Forskerne anvendte data fra tvillinger født i England og Wales mellem 1994 og 1996. De undersøgte deres genetik, udvikling, adfærd og uddannelse gennem test og spørgeskemaer.

Undersøgelsen viste blandt andet også en forbindelse imellem meget tid ved computeren og nærsynethed. Og så blev børn med højtuddannede mødre også oftere nærsynede.

En dansk forsker har i en tidligere artikel på Videnskab.dk givet udtryk for nogle af de samme konklusioner, som forskerne kommer frem til i det nye studie.

»Det, der betyder noget, er at være udenfor og få sollysets effekt på nethinden. Man har tidligere ment, at det var på grund af det her fokusskift med at se langt væk og tæt på, men det har man hverken kunnet bekræfte eller afkræfte,« forklarede Kristian Lundberg, der er øjenlæge på Odense Universitetshospital, i en tidligere artikel på Videnskab.dk.

»Lys er den stærkeste miljømæssige faktor. Det er den, der i størst grad kan styre øjets vækst. Det får øjet til at frigive dopamin, som bremser øjets aldring og vækst,« sagde Kristian Lundberg til Videnskab.dk

