Hvis du har planer om en tur i Riis Skov i Aarhus, så skal du nok se dig for. I skovbunden er der ikke kun blade og kviste, men også lort.

Den seneste tid har flere motionister nemlig skidt i skoven i Aarhus.

Det er et uhensigtsmæssigt og ulækkert problem, fortæller Aarhus Kommune, der er opmærksom på efterladenskaberne. Kommunen oplyser, at det er omkring fitnesspladsen i den sydlige ende af skoven, at motionisterne besørger.

Det er dog ikke kun kommunen, der har lagt mærke til problemet. En lokal beboer har inden for den seneste måned set tre forskellige personer skide i skoven, fortæller han til TV 2 Østjylland, der først bragte historien.

Han påstår desuden at have talt med ejeren til en hund, der blev syg efter at have spist afføringen fra en motionist.

»Jeg er lidt konfliktsky, så jeg konfronterer ikke folk, men jeg synes sgu, at det er klamt,« siger beboeren Peter Madsen til TV 2 ØSTJYLLAND.

Hannes hund Keegan stødte flere gange om måneden på menneskelort i Riis Skov

Åbenbart er problemet med efterladenskaber i Riis Skov ikke noget nyt problem. B.T. har talt med Hanne Adreasen, der for få år tilbage jævnligt stødte på menneskelorte, når hun daglig gik tur i Riis Skov med sin nu afdøde hund Keegan.

»Når der var menneskelort i skovbunden, så kunne jeg ikke kalde ham til mig. Han rullede sig i lorten, og jeg måtte hive i halsbåndet for at få ham væk. Han måtte skylles, når vi kom hjem,« siger hun og fortsætter:

»Keegan var en langhåret hund. Hele pelsen var indsmurt, og han fik det også i ørerne. Jeg er lige ved at brække mig, når jeg tænker tilbage på det.«

Hanne Andreasen håber, at der bliver gjort noget ved det klamme problem.

»Jeg kan jo nu se, at det er fortsat. Det er for klamt. Folk må da finde et toilet i nærheden eller selv samle op efter sig. Det gør vi hundeejere jo også,« siger hun.

Aarhus Kommune planlægger at sætte et skilt op på fitnesspladsen for at afskrække de hyppige skovskidere.