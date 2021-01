En vestjysk skibsreder står til mindst tre et halvt års fængsel og en bøde på seks millioner kroner for at have beskæftiget to afrikanske fiskere under slaverilignende forhold.

Det er kravet fra specialanklager Ulrik Panduro, der fredag i Retten i Holstebro kommer med sine sidste bemærkninger i den usædvanlige straffesag.

Skibsrederen er tiltalt for gennem mere end tre år at have beskæftiget to mænd fra Ghana under sparsomme forhold på et af rederens skibe i havnen i Thyborøn.



