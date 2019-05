Vi kan have nået en milepæl i kampen mod HIV og Aids.

Et netop publiceret studie viser nemlig, at HIV-positive i effektiv behandling ikke smitter ved ubeskyttet sex, skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet omfatter 1.000 homoseksuelle mandlige par, hvoraf den ene partner er negativ, og den anden er smittet og i behandling med medicin. Ud af knap 77.000 samlejer uden kondom mellem de homoseksuelle mænd var der ikke ét eneste tilfælde af smitte.

Tidligere studier har vist, at det samme gør sig gældende for heteroseksuelle par, hvoraf den ene partner er HIV-positiv.

Den nye videnskab på området betyder, at smittefaren er lig nul for HIV-positive, der behandles med medicin.

»Vi har frembragt det afgørende videnskabelige bevis på, at behandling effektivt hindrer den seksuelle smittefare ved HIV,« fortæller danske Jens Lundgren, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet, der har stået bag studiet, til the Guardian, skriver Videnskab.dk.

»Det er strålende - fantastisk. Det lægger mere eller mindre dette problem i graven,« tilføjer en af forskerne bag, Alison Rodgers, professor i smitsomme sygdomme ved University College London.

Alison Rodgers håber endvidere, at budskabet vil blive delt vidt og bredt, så flere kan blive testet for sygdommen og dermed komme i behandling på et stadigt tidligt stadie, inden man smitter andre.

Gennem de 8 år, som studiet varede, blev 15 af forsøgsdeltagerne faktisk smittet med HIV, men de blev smittet gennem samleje med en anden end deres partner og en, som ikke har været i behandling.

Tal fra 2017 viste, at 21,7 millioner ud af de omtrent 40 millioner HIV-smittede på verdensplan blev behandlet med medicin.

Resultaterne fra studiet blev allerede præsenteret ved en konference i juli 2018, men studiet er først nu blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift the Lancet.

