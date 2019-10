Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Skattevæsenet har aldrig fået flere penge end nu

Det holder ikke at tale om et udsultet skattevæsen, for der er aldrig før blevet brugt så mange penge på at drive skattevæsen i Danmark. Det viser en opgørelse over de årlige bevillinger til Skatteministeriet, skriver Politiken.

Mette F. må parere kritik fra Ellemann og co. i maratondebat

Den socialdemokratiske regering har efter lidt over tre måneder ved magten tilsyneladende glemt flere af de løfter, som Socialdemokratiet gav under valgkampen. Det var udmeldingen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tæt på afslutningen af Folketingets åbningsdebat.

Irak vil stemme om at give fattige familier en basisindkomst

Iraks regering vil stemme om et lovforslag om at give fattige familier en basisindkomst. Det siger Iraks premierminister, Adil Abdul-Mahdi, på statsligt tv. Samtidig siger premierministeren, at demonstranternes krav om at stoppe korruptionen i landet er 'korrekt'.

Macron tager hul på svær debat om Frankrigs pensioner

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, tog torsdag hul på en offentlig debat om sine omstridte planer om at ændre pensionsalderen. Projektet er et af hans centrale valgløfter.

Staten har opkrævet milliarder for meget af arbejdsgivere

Private og offentlige arbejdsgivere betaler årligt 1-1,5 milliarder kroner for meget ind til den statslige ordning Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

