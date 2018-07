Skattejagt er ikke nogen guldgrube. Og finder du guldet, venter advokater eller dem, der er værre.

»Det er ikke sjovt at kigge ind i en Kalashnikov, når man selv er ringere bevæbnet. Vi skattejægere er nogle galninge. Især min bank synes, jeg er en tåbe. Men vi har det sjovt,« siger skattejæger Stig Thornsohn.

Kalashnikoven stødte han på i Nigeria. I Danmark har han gang i mere fredelige forhandlinger om et vrag, der 'gemmer på meget store summer' - ligesom på det russiske skibsvrag, som blev fundet søndag.

»Men det går vi ikke ud med, før vi har dokumenteret alt,« siger Stig Thornsohn.

Research og forhandling har fyldt en betydelig del i de 25 år, hvor Stig Thornsohn sammen med kompagnonen Aage Jensen ’Dynamit-Aage’ har jagtet skatte.

»Det er jo træls at finde en skat på 50-100 mio. kroner og få et ’Tak, fordi I har hentet den for os’. Derfor skal man sørge for at forhandle inden,« siger han.

Stig Thornsohns med flasker fra SS NEVA 1861. Foto: Privatfoto Vis mere Stig Thornsohns med flasker fra SS NEVA 1861. Foto: Privatfoto Flasker fra NEVA med den dyrebare sjældne gær. Foto: Privatfoto Vis mere Flasker fra NEVA med den dyrebare sjældne gær. Foto: Privatfoto

Men i virkeligheden er det en anden slags guld, Stig Thornsohn jagter. F.eks. de gamle lertøjsflasker, de fandt ved vraget Neva, der i 1861 gik ned ud for Læsø.

»Da vi åbnede flaskerne sammen med ’White Labs’, var nogle af gærcellerne fra 1861 stadig levende,« siger han.

Sammen med 'en tilpas skør ejer' af bryggeriet ’Mikkeler’ gav de den gamle gær nyt liv under navnet ’Wreck Ale’.

Stig Thornsohns datter har lavet et slogan for 'Wreck Ale', nemlig 'Drink and sink'. Vis mere Stig Thornsohns datter har lavet et slogan for 'Wreck Ale', nemlig 'Drink and sink'.

Svendestykket var den tyske ubåd U-534, han for 25 år siden var med til at bjærge på dansk farvand. Rygtet gik, at ubåden havde en masse guld om bord, så Karsten Ree skød penge i bjærgningen.

Pengene fandt de ikke.

»Men vi har de eneste underbukser, som har overlevet Anden Verdenskrig,« siger Stig Thornsohn.

Underbukser, porcelæn, champagner, jernkors og medaljer. Det er den slags ’salte beretninger’, han samler på. Det hele bliver samlet på en udstilling, der skal rejse verden rundt i foråret 2019.

»Man siger, at havet sletter alle spor, men det passer ikke. Havet husker.«