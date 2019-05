Grundejere i det centrale København kan nu se frem til at få yderligere 47 mio. kr. tilbage fra den såkaldte fortovsordning, hvor kommunen stod for renhold af fortovene for grundejers regning.

Det oplyser forvaltningen i en pressemeddelelse.

I en årrække overfaktuerede kommunen borgerne, og B.T. kunne i juni 2018 afdække, hvordan en fortrolig rapport viste, at grundejerne havde betalt op til ti gange for meget til kommunen.

Kommunen har tidligere estimeret tilbagebetalingen til 17,5 millioner kroner. Men det beløb opjusteres nu til 64,5 millioner kroner.

»Der har været bred politisk enighed om, at spørgsmålet om tilbagebetaling skulle vurderes på ny, når vi kendte den eksterne advokatgennemgang af hele fortovsordningen. Og udvalget har stået skulder ved skulder med et løfte om, at vi vil tilbagebetale alt, hvad vi har ret og pligt til i denne sag. Nu ser jeg frem til at drøfte sagen med medlemmerne af udvalget,« siger Karina Vestergård Madsen (Enh.), der vikarierer som Teknik- og Miljøborgmester for sygemeldte Ninna Hedeager Olsen.

Pernille Andersen og direktør Torben Gleesborg har fået henholdsvis 2,6 og 1,7 millioner kroner i gyldent håndtryk. Foto: Nils Meilvang Vis mere Pernille Andersen og direktør Torben Gleesborg har fået henholdsvis 2,6 og 1,7 millioner kroner i gyldent håndtryk. Foto: Nils Meilvang

Opjusteringen skyldes, at forvaltningen nu vurderer, at fortovsordningen burde være sendt i et egentligt udbud frem blot en såkaldt markedstest, da det politisk blev besluttet at genoptage renholdningen af en række gader i november 2016.

Herudover anbefaler forvaltningen, at man annullerer nogle takststigninger, ligesom grundejerne også skal have penge tilbage, som de har betalt for ledelse, administration, it og husleje.

De 47 mio. kr. ekstra, som forvaltningen skal tilbagebetale til grundejerne, bliver finansieret med et internt lån på 20 mio. kr. fra kommunekassen. Lånet skal tilbagebetales i løbet af seks år. De resterende 27 mio. kr. skal findes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens egen ramme.

Skandalen har allerede haft konsekvenser for de to øverste direktører i forvaltningen Pernille Andersen og Torben Gleesborg. De blev for kort tid siden og med blot 14 dages mellemrum fyret efter, at advokatrapporten om fortovsordningen konkluderede, at de to direktører har givet forkerte oplysninger samt tilbageholdt vigtige oplysninger til borgmesteren og det politiske udvalg i sagen. Med sig fik de samlet 4,1 millioner kroner.