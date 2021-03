'Et stenkast fra vandet', 'sjældent udbudt' og 'havkig'.

Chancen for, at du er stødt på et af de udtryk, hvis på et tidspunkt er bladret gennem salgsopstillinger i jagten på drømmehjemmet, er ganske stor.

Det er nemlig ofte sætninger, ejendomsmæglerne bruger til at beskrive boligerne, der rammer det danske boligmarked.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Mange af ordene fra mæglerverden siger langt hen ad vejen sig selv, men der også nogle udtryk, man kan støde på i boligjagten, som i første omgang kan vække lidt undren, hvis man ikke er en del af branchen.

Ifølge Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef for Nykredit Mægler, Nybolig & Estate, er det eksempelvis ord som 'liggepest', 'skambud', 'jydeafslag' eller 'kommissionering', der nogle gange kan blive lidt for interne for den gennemsnitlige boligkøber.

Og det er med ganske god grund, siger sprogforsker Michael Ejstrup, der står bag talesprogprojektet 'Som Man Siger', der blandt andet samler dialekter og udtryk fra hele landet:

»Af alle de mange ord, vi bruger i fællesskab og er enige om, hvad betyder, så ligger ord som for eksempel 'kommisionering' i en skuffe, hvor kun ejendomsmægleren har nøglen, så er det ikke så mærkeligt, at folk undrer sig over, hvad det betyder,« siger han til Boliga.dk.

»Det er det samme med 'stenkast' og 'havblik' eller 'havkig', hvad er det? Hvor mange meter er et kast? Og hvor meget kan man se, når der er kig frem for blik. Det er spørgsmålet, hvad det er, der ligger i det,« siger Michael Ejstrup.

Få mæglerordene forklaret



Liggepest

»'Liggepest' er det, man kalder slang: et allemandssprog, ligesom man siger, at en indianer i kano med bæ, bræk og blod, det er en hotdog. Det er en jargon, hvor man tager et sjovt ord ind for noget, der er ubehagelig. I dette tilfælde et hus, der har ligget til salg i lang tid og bliver usælgeligt. Hvis man ikke ved, hvilket område man er inde på, kan det også være lidt svært at finde ud af, hvad det betyder. 'Liggepest'. Er det noget, man kan få af at sove for længe om morgenen?« siger Michael Ejstrup til Boliga.dk.

Skambud

»'Skambud' er også en jargon og et lidt hårdt ord for at komme med et bud, der ligger langt under, hvad vi kan acceptere. Man kan skamrose noget, hvis man skambyder, kan man måske også tro, at det er for meget, men det ved os, der kommer fra Jylland godt, at det overhovedet ikke er det, det handler om,« siger Michael Ejstrup.

Jydeafslag

»'Jydeafslag' er ligesom 'liggepest' en jargon, hvor vi gør sjov af noget, som har en ret håndgribelig betydning. Det betyder, at man altid skal sætte prisen, så man tåle at miste de her 25.000 kroner, som jyderne vil have, ellers vil de ikke købe det. De vil have afslaget med,« siger Michael Ejstrup.

Kommisionering

»'Kommisionering'. Det giver jo ikke mening. Kommission, det er noget, vi har nede i EU, hvor Margrethe Vestager bestemmer over os allesammen, og derudover ved vi ikke noget om det. Det er noget, man har i Folketinget, det er i hvert fald ikke noget helt almindelige mennesker, som køber hus, bliver valgt ind i. I dette tilfælde er det, en ejendomsmægler, som får en bolig til salg,« siger Michael Ejstrup til Boliga.dk.

Se de nyeste boliger på markedet her