Fra i dag er det blevet næsten 10 gange så dyrt for Poul Chanthorn Sørensen at komme på arbejde

»Det har jeg slet ikke råd til. Det lønner sig jo slet ikke at tage på arbejde på den måde,« siger han.

Den 48-årige social- og sundhedshjælper er sammen med mange andre i samfundskritiske funktioner fanget i de strikse regler, der fra mandag har ramt syv nordjyske kommuner på grund af den muterede coronavirus blandt mink.

Af den grund kan han ikke krydse kommunegrænserne med offentlig transport, hverken bus eller tog, medmindre man er skoleelev eller elev på en ungdoms- eller voksenuddannelse med mødepligt. Det har fået en kontant konsekvens for Poul Chanthorn Sørensen, der bor i Nørresundby, men arbejder på et friplejehjem i Asaa. Eller sagt med andre ord: Han bor i Aalborg Kommune, men arbejder i Brønderslev Kommune – der er en af de syv isolerede kommuner.

Poul Chanthorn Sørensen tager normalt bussen på arbejde. Fra Nørresundby til Asaa. Foto: Privatfoto Vis mere Poul Chanthorn Sørensen tager normalt bussen på arbejde. Fra Nørresundby til Asaa. Foto: Privatfoto

»Jeg har ikke kørekort og derfor ingen bil, så jeg hænger jo lidt på den,« som Poul Chanthorn Sørensen udtrykker det.

Eneste mulighed er at benytte sig af en såkaldt flextur, som personer i sundhedskritiske funktioner gerne må benytte. Her fragtes man i offentlig regi fra adresse til adresse, oftest i en taxa. Efter at have været i kontakt med Nordjyllands Trafikselskab mandag morgen har social- og sundhedshjælperen fået oplyst, hvad det vil koste at køre de små 30 kilometer på arbejde: 795 kroner.

Normalt koster det ham i alt 75 kroner med rejsekort at komme til og fra arbejde.

»Det er jo totalt tosset, at jeg skal give det, når jeg arbejder med kritiske mennesker. Jeg kan lide mit arbejde, og jeg er virkelig glad for det. Men jeg synes, det er slemt, at jeg skal betale så meget i forhold til min løn, for jeg er jo forholdsvist lavtlønnet som social- og sundhedshjælper,« siger Poul Chanthorn Sørensen, der ikke har mulighed for at køre med andre fra arbejdspladsen, fordi han for nylig er skiftet fra dag- til aftenvagter, og ingen kollegaer pendler i det tidsrum på strækningen.

Indtil videre gælder restriktionerne frem til 3. december. Frem til datoen har nordjyden ni vagter på sit arbejde. Det vil sige, at det vil koste ham 7.155 kroner at komme på arbejde, hvis han tager en flextur hver gang. Ifølge Poul Chanthorn Sørensen svarer det til lige over halvdelen af den løn, han får udbetalt hver måned.

»Jeg tænkte 'Åh, Gud, det var den jul – ingen julegaver til familien'. Jeg bliver ærligt talt chokeret over den pris. Det er jo grotesk,« konstaterer han.

Mange andre har fået samme svar fra Nordjyllands Trafikselskab på Facebook – at en flextur er eneste udvej i arbejdssammenhæng, hvis man skal krydse de pågældende kommunegrænser. Her har kommentarsporet været rødglødende, siden nye regler gældende fra mandag blev lagt ud.

Poul Chanthorn Sørensen har dog foreløbig fået en lille hjælpende hånd af en kollega i forbindelse med de fem sammenhængende dage, hvor han i næste uge skal arbejde.

Poul Chanthorn Sørensen i sit udstyr, når han er på arbejde. Foto: Privatfoto Vis mere Poul Chanthorn Sørensen i sit udstyr, når han er på arbejde. Foto: Privatfoto

»En af mine kollegaer ringede til mig før. Hun var blevet så forarget over, at jeg skulle betale så meget. Hun bor i Asaa, og hun ville gerne lægge hus til, så når jeg har de fem aftenvagter, må jeg gerne låne hendes hus, og så tager hun over til sin kæreste og bor. Det er da herligt at have en kollega, der tænker sådan,« siger han.

Tirsdag kommer det dog i første omgang til at koste ham 795 at komme frem og tilbage til arbejdspladsen, for her har han allerede bestilt en flextur.

Og så håber Poul Chanthorn Sørensen på, at der bliver åbnet for, at de berørte nordjyder kan få refunderet de ekstra transportudgifter, de kommer til at få i forbindelse med nedlukningen i de kommende uger.

Regionsrådsformand I Nordjylland, Ulla Astman (S) kalder brugen af Flextrafik for en »dyr løsning« for borgere med samfundskritisk jobfunktion:

Trafik i Nordjylland Fra mandag 9. november vil den offentlige transport i Nordjylland altså være massivt påvirket, både i og uden for de syv berørte kommuner (Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerlands kommuner). Ifølge Nordjyllands Trafikselskab vil der ikke køre tog mellem Aalborg og Frederikshavn. Dog køres der stadig på strækningerne Hirtshals-Hjørring, Skagen-Frederikshavn og Skørping-Aalborg, der alle ligger inden for samme kommune. Alle busser kører, som de plejer – dog er det altså kun førnævnte studerende, der må krydse grænser til og fra de syv kommuner. Og hvordan vil Nordjyllands Trafikselskab så holde øje med det? »Vi har en masse gode chauffører derude, der meddeler, at nu er det sidste stop før kommunegrænsen. Og hvis man ikke er undtaget, så skal man stå af,« siger Mette Henriksen, chef for kunder og salg i Nordjyllands Trafikselskab, til Ritzau: »Men hvis det viser sig, at vi har en udfordring, så må vi jo kigge på, hvad vi så gør.«

»Det er ikke rimeligt, at folk med vitale jobfunktioner kan risikere at skulle betale for at gå på arbejde. Den problematik skal vi lynhurtigt have fundet en løsning på. Jeg har kontaktet sundhedsminister Magnus Heunicke for at få opblødet reglerne, som lige nu betyder, at personer med kritiske funktioner ikke må køre med bus og tog over kommunegrænsen. Busserne kører, men det er kun skoleelever og elever på ungdomsuddannelser, der må køre med ordinær bus over kommunegrænsen. Der er behov for også at give borgere med samfundskritisk jobfunktion adgang til dette tilbud – alternativt må man give mulighed for at indsætte pendlerbusser,« siger hun og understreger, at man vil forsøge at hjælpe regionens egne ansatte.

Imens har Transportminister Benny Engelbrecht (S) på Twitter givet udtryk for, at han er »i dialog med trafikselskabet NT om transport af kritiske medarbejdere i Nordjylland«.

