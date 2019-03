I disse uger bestiller mange danskere deres sommerferie. Men har man et spædbarn, der skal med på rejsen, er det en god ide at undersøge antallet af mæslingetilfælde i det land, man rejser til, advarer Statens Serum Institut.

Frankrig, Italien, Grækenland. Lande, som danskere normalt valfarter til, når de skal ud at rejse, er lige nu nogle af de steder i Europa, hvor mæslinger har godt fat i befolkningen. En sygdom, der for langt de fleste er ufarlig, men som kan give alvorlige komplikationer, hvis ikke man er vaccineret.

»Man kan blive smittet overalt og især på steder, hvor der er mange mennesker. Man behøver ikke støde ind i en person for at blive smittet,« siger leder af sektion for vaccineforebyggelige sygdomme på Statens Serum Institut (SSI) Palle Valentiner-Branth.

Spædbørn bliver normalt vaccineret, når de er 15 måneder gamle. Derfor skal man tage sine forholdsregler, når man rejser med et barn, der endnu ikke har fået den såkaldte MFR-vaccine.

Et barn vaccineres i Ukraine, hvor der er særligt mange tilfælde af mæslinger. Foto: YURI DYACHYSHYN Vis mere Et barn vaccineres i Ukraine, hvor der er særligt mange tilfælde af mæslinger. Foto: YURI DYACHYSHYN

»Vi opfordrer til, at man finder ud af, hvor mange mæslingetilfælde der har været i det område, man ønsker at rejse til,« siger Palle Valentiner-Branth.

I 2018 fik over 82.000 konstateret den smitsomme børnesygdom. Det er mere end tre gange så mange som året før, viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Læg dertil 72 døde i 2018 mod 42 i 2017.

Det skal du holde øje med: Mæslinger giver forkølelsessymptomer, dvs. snue, hoste, feber, røde øjne mv.

Du kan også opleve lysfølsomhed, lymfeknuder på halsen og ondt i halsen.

Efter tre til fire dage kommer udslættet, som starter som ganske små pletter – typisk omkring ørerne. I løbet af et par dage spredes pletterne ud over hele kroppen.

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom. Derfor hjælper det ikke meget at vaske hænder og holde en god hygiejne. Smitten er nemlig luftbåren og kan hænge i luften i op til to timer efter en inficeret person har været i rummet. Man kan altså ikke gøre meget selv for ikke at udsætte sig selv og sine børn for smitte udover at lade sig vaccinere.

I alt har der været mæslinger i 47 ud af 53 europæiske lande. Nogle lande er dog hårdere ramt end andre. Således er mere end 90 procent af tilfældene set i de 10 lande, der er hårdest ramt - herunder Ukraine, Rumænien, Serbien, Frankrig, Italien og Grækenland.

Hvis man skal opholde sig i et af de hårdest ramte lande, kan man ifølge Palle Valentiner-Branth overveje at give vaccinen, allerede når barnet er ni måneder gammel.

Hvis ikke du allerede er vaccineret mod mæslinger, så er det en god ide at få det gjort, inden du rejser ud, anbefaler Statens Serum Institut. Foto: YURI DYACHYSHYN Vis mere Hvis ikke du allerede er vaccineret mod mæslinger, så er det en god ide at få det gjort, inden du rejser ud, anbefaler Statens Serum Institut. Foto: YURI DYACHYSHYN

»Vaccinen er godkendt til at kunne blive anvendt fra denne alder,« siger han.

Mæslinger giver forkølelsessymptomer, øjenkatar, lysskyhed, feber og udslæt.

Det er især uvaccinerede små børn og voksne, der er i risikozonen for at udvikle alvorlige komplikationer i form af lungebetændelse, mellemørebetændelse eller i sjældne tilfælde hjernebetændelse.

Vælger man derimod at holde sommerferien hjemme i Danmark, er der mindre risiko for, at ens barn bliver smittet med mæslinger. Mæslinger har således været elimineret i Danmark siden 2017, hvilket vil sige, at næsten 95 procent af alle børn er blevet vaccineret.

Sidste år blev der dog konstateret otte nye tilfælde i Danmark. Og der er allerede set tilfælde i 2019.

I januar fløj et barn, som man senere fandt ud af havde mæslinger, fra Bukarest i Rumænien til Billund. Derfor blev alle passagerer, der havde opholdt sig i Billund Lufthavn i samme tidsrum som den smittede, opfordret til at søge læge, hvis de ikke var immune.

Hvor tidligt kan du vaccinere dit barn? I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen to gange, når barnet er 15 mdr. og 4 år.

Man kan umiddelbart give MFR-vaccinen fra 12 mdr., også samtidig med de øvrige vacciner, som gives på dette tidspunkt.

Ved stor risiko for smitte kan vaccinen gives fra 9 mdr. – i særlige tilfælde fra 6 mdr. efter lægelig vurdering.

Hvis vaccinen gives før 12 mdr. skal barnet stadig vaccineres to gange til de sædvanlige tidspunkter. Vaccination givet før 12 måneder pga. af rejse skal betales af forældrene selv.

Det er hensigtsmæssigt, at vaccinen gives ca. 1 måned før den aktuelle rejse for at nå at virke – og for at eventuelle bivirkninger ikke generer under rejsen.

Lederen ved Statens Serum Institut mener, at de mange mæslingetilfælde skyldes, at vaccinationsprogrammerne i de hårdest ramte lande ikke fungerer.

»Jeg vil ikke råde folk med ikke-immune spædbørn i at rejse til Ukraine på nuværende tidspunkt,« siger han.