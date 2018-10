Drømmer du om at sømme dit efternavn mejslet ud i et ædelmetal fast på en ny hoveddør, er der særligt én ting, der nok kommer til at spille en helt stor rolle; prisen.

Selvom årsagen til adresseskiftet måske skyldes et behov for mere plads, en bedre beliggenhed eller bare noget nyt, og der måske også er plads i budgettet til at skrue op for investeringen, kræver nogle kommuner et væsentlig større vrid end andre.

Nye tal fra Boliga viser, at det - helt tro mod traditionen - er Nordsjælland og København, der kræver de største lommer, mens Tønder, Lolland, Lemvig og Ærø for øjeblikket lokker med kvadratmeterpriser på under 7.000 kroner.

Dermed lyder forskellen på, hvad et hus på 120 gennemsnitlige kvadratmeter er udbudt til salg for i henholdsvis Frederiksberg og Tønder Kommune på hele 6,3 millioner kroner.

I Tønder, hvor husene for øjeblikket er udbudt billigst til salg, skal der nemlig betales 5.831 kroner pr. kvadratmeter, mens der i landets dyreste kommune, Frederiksberg, skal betales 58.316 kroner for en tilsvarende.

Med sig helt i front har Frederiksberg følgeskab af kommuner i Nordsjælland og på Københavns Vestegn. Alle landets p.t. ti dyreste steder at købe hus kræver i gennemsnit, at man kan rejse over 30.000 kroner pr. kvadratmeter, mens Aarhus er det dyreste sted i landet at købe hus, hvis man ser bort fra Hovedstadsområdet.

- For Nordsjælland og Vestegnen betyder nærheden til København, at familier, som arbejder i København, kan finde et hus, der er til at betale. For godt nok ligger de nær, men de ligger dog i en så tilpas afstand, at priserne fortsat er betydeligt under niveauet helt tæt på København - også selvom disse er steget pænt de seneste år, siger bolig- og formueøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit

- For Østjylland er det Aarhus, der er indirekte motor for udviklingen på boligmarkedet. Mange steder i Østjylland kan du finde et hus, som både ligger i fin pendlerafstand til Aarhus - og som har en pris, en almindelig familie kan betale.

Midt i

Ser man lidt væk fra den absolutte top og bund, er det kommuner som Middelfart, Esbjerg og Odder, der placerer sig midt i spektret.

I disse tre kommuner koster én hus-kvadratmeter mellem 13.000 og 13.500 kroner. Og dermed er der altså nogenlunde lige så mange kommuner i landet, hvor gennemsnitspriserne ligger højere, som der er, hvor priserne ligger lavere. Det oplyser Boliga.

De gennemsnitlige kvadratmeterpriser i midterkommunerne svarer til, at et hus - som tidligere - på 120 gennemsnitlige kvadratmeter for øjeblikket har et prisskilt på omkring halvanden million kroner.

